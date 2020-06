Góc khuất “chợ” mua bán tinh trùng trên mạng: Giáp mặt sinh viên “bán giống để tạo phúc”

Không quá cần tiền, làm để “tạo phúc”

Trong những ngày tháng Sáu nắng nóng như đổ lửa, chúng tôi được Quân gửi địa chỉ tại 24 phố Xốm, quận Hà Đông, Hà Nội để gặp Th. (sinh viên của một trường đại học tại Hà Nội).

Ngồi đối diện với PV là Th. một chàng trai còn rất trẻ, với gương mặt điển trai, bộ trang phục thể thao do lớp đang có tiết học thể dục. Th. nói mình sinh năm 2000, sinh viên năm thứ 2, ở tỉnh lẻ chứ không phải người gốc Hà Nội.

Bắt đầu câu chuyện là thắc mắc của PV về lý do Th. quen Quân và để Quân “điều khiển” mình, Th. bật mí mình không biết Quân từ trước, cách đây 2 năm Th. có tham gia hội nhóm tặng - xin tinh trùng và ngay lập tức được Quân đồng ý phê duyệt vào nhóm.

Th. một chàng trai trẻ tiết lộ về việc mình bán tinh trùng.

“Khi đã duyệt em vào nhóm rồi thì Quân nói Quân là admin, tiếp đó Quân cho em vào một nhóm và yêu cầu em cung cấp thông tin, họ tên, địa chỉ. Đồng thời, Quân nói rằng khi có khách cần thì sẽ thường xuyên trao đổi, liên lạc với em, bám theo em. Em không ngại gì nên cung cấp đầy đủ thông tin vì em nghĩ việc mình làm là tạo phúc, giúp người”, Th. bộc bạch.

Trong câu chuyện của Th., chàng trai trẻ này cho hay bản thân mình đã từng trao đổi về việc mua – bán tinh trùng một vài lần. Nhưng, chi phí cho một lần là 2 triệu đồng quá rẻ nên Th. lại thôi.

Duy chỉ có một lần Th. “tạo phúc” giúp người yêu cũ là người lai Việt Nam - Hàn Quốc: “Người yêu cũ của em cô ấy có xu hướng muốn làm mẹ đơn thân, gia đình của cô ấy cũng năn nỉ em giúp để cô ấy có thể làm mẹ. Sau khi suy nghĩ, em đồng ý và mọi thủ tục về giấy khám sức khoẻ em tự bỏ tiền ra, đủ điều kiện thì đến bệnh viện lấy mẫu. Cô ấy đã thụ thai thành công, đến nay, đã 2 năm trôi qua em cũng không có liên hệ gì nữa vì cô ấy đã sang bên kia”.

Th. nói năng rất nhã nhặn, lễ phép, đồng thời cũng khẳng định rằng mình sẽ không tìm gặp phía gia đình để làm phiền: “Chị biết đấy, em cũng là sinh viên cũng có trình độ học vấn nên chị yên tâm, sau khi xong việc em sẽ không làm phiền đến gia đình chị. Em cũng không phải là người quá cần tiền, nếu được thì em giúp”.

Hé lộ mức giá “trên trời”

Tiếp tục trò chuyện với Th. PV hé lộ mức giá mà Th. sẽ nhận được sau “phi vụ” này đó là 15 triệu đồng cho cả Th. và Quân. Chàng trai trẻ tỏ rõ sự bất ngờ: “15 triệu hả chị? Quân không nói gì với em về việc này, vì Quân chỉ bảo em đến gặp chị còn giá cả thì Quân sẽ chủ động làm. Nhưng em khẳng định với chị Quân không có quyền điều khiển em, em cũng không thuộc sự quản lý của Quân. Vì thế, chị cũng có thể nói với Quân là “chị không thích bạn ấy” và cắt đứt mối liên hệ với Quân, sau đó làm việc trực tiếp thông qua em”.

Cuộc mua bán tinh trùng khiến nhiều người suy ngẫm.

Th. nói thêm rằng mức phí 15 triệu cho một mẫu tinh trùng là quá đắt: “Thực sự với giá này em rất sốc. 15 triệu này Quân sẽ nói với tất cả khách cần mua, còn các chi phí khác nữa thì khách sẽ phải trả khoảng 20 triệu đồng. 20 triệu đồng đó, Quân sẽ nói với em là khách cho em 5 triệu còn 15 triệu sẽ là của Quân, đây là qua môi giới. Thật ra em chưa gặp Quân trực tiếp ngoài đời bao giờ và không biết Quân là ai”.

Tuy nhiên, khi PV đề cập đến việc muốn lấy chuẩn mẫu tinh trùng của Th. cho người nhà thì việc này Th. nói không biết. Th. chỉ có trách nhiệm đi kiểm tra xét nghiệm lần đầu kiểm tra tinh dịch đồ, 1 tuần sau đến bệnh viện để lấy trực tiếp, gia đình đồng ý Th. sẽ đăng ký hiến tinh trùng tại bệnh viện. Còn việc người nhà muốn lấy đúng mẫu của Th. thì Th. không nắm được.

“Muốn lấy tinh trùng của em hiến thì người nhà cũng đến để nhận luôn, thủ tục chỉ như vậy đơn giản thôi”, Th. bày tỏ. Theo lời của Th., Quân sẽ là người chủ động ra giá, nếu khách yêu cầu càng cao như trình độ, học thức thì phí sẽ cao hơn.

Th. cũng chia sẻ thêm việc làm của mình là “vừa bán vừa cho”, nên phí chỉ mất khoảng 5-6 triệu đồng, chứ không có mức giá 15 triệu đồng. “Nếu chị muốn làm việc trực tiếp với em thì nhắn em. Vì có những người bạn của em, cũng đi làm và được khách trả cũng chỉ 2 triệu đồng mà họ còn quan hệ trực tiếp để lấy mẫu. Vấn đề của em không phải là tiền mà là giúp đỡ mọi người, còn giá 15 triệu là cao quá, vì giá bình thường cho một lần bán tinh trùng dao động 5 triệu đến 8 triệu đồng”.

Kết thúc cuộc gặp gỡ, Th. khẳng định lại một lần nữa là mình không đến mức quá nghèo để phải mua – bán. Nhưng việc làm này mang tính nhân văn, giúp người là chủ yếu.

Việc mua – bán tinh trùng vẫn ngang nhiên được diễn ra theo nhiều chiêu thức như giả hiến, quan hệ trực tiếp… Nhưng việc làm này sẽ gây ra những hậu quả như thế nào? Mời quý độc giả đón đọc tiếp kỳ 3.

(Còn nữa)

Chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tìm con Làm công việc bán “giống”, nhưng khi được hỏi có bao giờ muốn tìm lại con mình, Th. khẳng định: “Người xưa thì sẽ nghĩ ngợi mong muốn gặp, nhưng với người trẻ như bọn em thì em chưa bao giờ nghĩ đến điều này, vì sau mỗi vụ giúp đỡ mọi người xong là sim điện thoại em cũng vứt luôn, cắt đứt liên lạc”.

