Giữ nguyên giá xăng, giảm nhẹ giá dầu

Giá xăng được giữ nguyên và giá dầu giảm nhẹ trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp - Ảnh: NK

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tiếp tục giữ nguyên mức 20.498 đồng/lít, xăng RON95-III cũng giữ mức 21.681 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S ở mức 16.173 đồng/lít, giảm 202 đồng/lít so với giá hiện hành; dầu hỏa có giá 15.179 đồng/lít, giảm 219 đồng/lít so với giá hiện hành; dầu mazut 180CST 3.5S có giá 15.405 đồng/kg, giảm 117 đồng/kg so với giá hiện hành.

Nhà điều hành cho hay giá xăng dầu thế giới bình quân trong 15 ngày vừa qua tăng - giảm đan xen. Trong đó giá xăng tăng nhẹ và dầu giảm nên để thực hiện việc giữ ổn định giá bán, giảm khó khăn cho người dân trước tác động của dịch COVID-19, liên bộ đã thực hiện điều chỉnh sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, giảm trích lập Quỹ bình ổn giá đối với dầu diesel xuống mức 100 đồng/lít (kỳ trước là 200 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 150 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít), dầu mazut ở mức 150 đồng/kg (kỳ trước là 300 đồng/kg).

Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.257 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 301 đồng/lít; dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut không chi.

Theo đó, thời gian thực hiện trích lập và chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 11-8.

Như vậy, giá xăng đã có 9 lần tăng và 3 lần giảm, giữ nguyên kể từ đầu tháng 2 đến nay.

Tác giả: N.AN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ