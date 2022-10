Giờ vào học quá sớm: Học sinh mỗi đêm chỉ ngủ 5-6 tiếng, để làm chi vậy?

Nhiều trường đã điều chỉnh giờ học Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ, ngoại trừ các trường tư thục, trường quốc tế ấn định giờ vào học là 8h hoặc 8h30 thì hiện nay nhiều trường công lập trên địa bàn TP.HCM cũng đã đổi mới, ấn định giờ vào học là 7h30 như Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1), Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn (quận Tân Bình), Trường tiểu học Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú), Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (quận Tân Bình)... Nghỉ trưa đến 3 tiếng Tôi xem thời khóa biểu của con thì thấy 6h45 cháu phải có mặt ở trường nhưng có đến 3/5 buổi trong tuần chỉ học đến 10h30 là nghỉ trưa. Buổi chiều thì 13h30 mới học. Vậy là các học sinh được nghỉ trưa đến 3 tiếng. Nếu ấn định thời gian vào học trễ hơn và giảm thời gian nghỉ trưa thì sẽ phù hợp hơn (phụ huynh N.V.H.). * Bác sĩ Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM): Không phù hợp chu kỳ sinh học của cơ thể Việc trẻ phải đi học quá sớm lâu ngày sẽ dẫn đến việc các em bị thiếu ngủ do không ngủ đủ giấc. Một số trường cho trẻ ăn trưa quá sớm (10h30) là không phù hợp với chu kỳ sinh học của cơ thể học sinh. Thời gian ăn trưa nên tổ chức sau 11h, tốt nhất là sau 11h30. Đó là chưa kể khoảng thời gian từ 10h30-11h30 là khoảng thời gian trẻ vẫn còn hưng phấn, sẽ rất tốt nếu các em được tìm hiểu, tiếp thu kiến thức hoặc tham gia hoạt động trải nghiệm... Thời gian này chúng ta cho trẻ nghỉ ngơi thì rất "phí". Tức là các trường yêu cầu học sinh phải đi học sớm sẽ dẫn đến các hệ lụy như: những tiết đầu buổi sáng các em học không hiệu quả do còn ngái ngủ, đến buổi trưa khi não còn đang hoạt động tốt thì lại bắt phải nghỉ. Thế nên, khi đặt ra một quy định nào đó, chúng ta hãy đưa lợi ích của trẻ lên hàng đầu. Như tình hình hiện nay thì giờ vào học sớm nhất nên là 7h30. Đừng vì lý do kẹt xe hay phụ huynh trễ giờ làm mà đặt ra những quy định gây ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của trẻ.