Giáo viên ở Nghệ An làm măng khô, dưa cà gửi vào TP.HCM

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết trong chiều 15/7, ngành giáo dục Nghệ An, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, đã gửi khoảng 7 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm, thực phẩm khô để hỗ trợ TP.HCM vượt qua đại dịch Covid-19.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp nhận đóng góp của ngành giáo dục Nghệ An. Ảnh: Trần Trung Hiếu.

Đồng thời ngành giáo dục Nghệ An cũng ủng hộ ngành giáo dục TP.HCM 30 triệu đồng.

"Hàng hóa chủ yếu là mỳ, phở, bún khô, sữa. Một số thầy cô ở vùng núi còn tự tay làm măng khô, cà, dưa, đồ ăn liền để gửi đến TP.HCM. Dù hiện vật, hiện kim không nhiều nhưng đây là tình cảm, tấm lòng của thầy cô, người dân Nghệ An dành cho thành phố mang tên Bác trong lúc này", ông Thành chia sẻ.

Dự kiến, tàu chở hàng hóa, thực phẩm từ Nghệ An ủng hộ cho TP.HCM sẽ xuất phát vào chiều mai và đến TP.HCM vào ngày 19/7.

