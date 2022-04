Giáo viên Nghệ An vui mừng đón trẻ đến trường

Các cô giáo mầm non tư thục ở Nghệ An vui mừng vì được đón trẻ tới trường sau gần 1 năm cô trò xa nhau vì dịch COVID-19 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 4-4, các trường mầm non, tiểu học ở Nghệ An đồng loạt mở cửa đón học sinh đến trường học trực tiếp sau gần một năm gián đoạn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Xen lẫn nụ cười, nhiều giáo viên không giấu được niềm xúc động khi được gặp lại học trò thân yêu.

Ở nhiều trường học tại TP Vinh, sáng 4-4 cũng chính là ngày tựu trường đầu tiên của bậc học mầm non.

Dù đã bước sang học kỳ II khá lâu nhưng việc mở cửa trở lại trường học không chỉ tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh mà còn tạo cơ hội cho nhiều giáo viên - nhất là giáo viên ở các trường mầm non ngoài công lập - có việc làm ổn định trở lại.

Tại Trường mầm non tư thục Họa My, phường Hưng Dũng (TP Vinh), từ sáng sớm các giáo viên đã tới trường, tất bật dọn dẹp lớp học đón trẻ.

Dù nhiều năm đứng lớp, song buổi sáng hôm nay thật đặc biệt với cô Phạm Thị Lý - giáo viên nhóm trẻ 3 tuổi. "Gần một năm qua, chúng tôi phải nghỉ dạy không lương, đời sống gặp rất nhiều khó khăn, tưởng chừng như phải bỏ việc. Hôm nay trường lớp được mở lại, chúng tôi rất vui mừng vì lại được sống với nghề dạy trẻ", cô Lý chia sẻ.

Trẻ mầm non ở TP Vinh đến lớp vui chơi sau gần 1 năm ở nhà

Cô Trần Thị Hải Anh - hiệu trưởng Trường mầm non Họa My - cho biết từ tháng 8-2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trường đóng cửa nên 45 cán bộ, giáo viên nhà trường phải nghỉ dạy không lương. Trong thời gian này, nhà trường vẫn đóng các chế độ bảo hiểm nhằm chia sẻ với các giáo viên hợp đồng và "giữ chân" người lao động.

"Những tháng qua, nhiều giáo viên rất chật vật vì không có thu nhập. Một số người phải bươn chải làm thêm nghề khác để chờ ngày trường, lớp mở lại bởi các cô rất yêu trẻ, quý nghề", cô Anh bộc bạch.

Hơn 370 học sinh khối tiểu học Trường phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng (TP Vinh) đến trường trong niềm vui sau nhiều tháng ở nhà học trực tuyến vì dịch. Trước khi vào lớp, các em được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế.

Đưa hai con tới lớp, ông Phạm Ngọc Ánh - 45 tuổi, ngụ phường Hưng Dũng, TP Vinh - cho biết, dù gia đình khá lo lắng khi hai con chưa đủ tuổi tiêm vắc xin phòng COVID-19 nhưng khi tình hình dịch đã được kiểm soát, việc để các cháu đến trường học trực tiếp sẽ hiệu quả hơn.

Học sinh Trường phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng (TP Vinh) rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp sáng 4-4

Cô Nguyễn Thị Duyên - phó hiệu trưởng Trường phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng - cho hay đến nay khối tiểu học có 25 em học sinh là F0 chưa thể đến lớp.

Theo Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An, hiện TP Vinh và một số địa phương quyết định sẽ tổ chức dạy học 2 buổi/ngày sau khi học sinh trở lại trường thay vì chỉ học 1 buổi như trước đây. Theo kế hoạch, năm học này có thể kết thúc muộn hơn và kéo dài đến tháng 6 để các nhà trường tranh thủ thời gian củng cố kiến thức cho học sinh.

Từ đầu mùa dịch đến sáng 4-4, Nghệ An có hơn 408.200 ca COVID-19, trong đó có 170 người tử vong, hơn 362.200 bệnh nhân đã khỏi bệnh ra viện. Những ngày gần đây, tình hình dịch COVID-19 tại Nghệ An đã "giảm nhiệt", trung bình mỗi ngày có hơn 2.000 ca. Nghệ An đã mở lại các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, trừ các loại hình kinh doanh karaoke, bar, pub…

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ