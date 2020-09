Giảng viên Trường đại học Tôn Đức Thắng bị công an 'mời làm việc'

Tiến sĩ - võ sư Phạm Đình Quý - Ảnh: C.T.V

Sáng 25-9, đại diện Trường đại học Tôn Đức Thắng xác nhận với Tuổi Trẻ Online việc tiến sĩ - võ sư Phạm Đình Quý - giảng viên khoa Khoa học thể thao của trường đã bị công an mời làm việc.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, tối 23-9, khi ông Phạm Đình Quý đang đi ăn cùng vợ thì có cán bộ công an đến gặp và yêu cầu "mời phối hợp cung cấp thông tin". Công an yêu cầu ông Quý đưa về nhà riêng. Sau đó, ông Quý được đưa đến cơ quan công an TP.HCM để làm việc, rồi tiếp tục đưa lên Đắk Lắk.

Trước đó, tối 24-3, trên mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin: "Tối 23-9, Công an Đắk Lắk đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam tiến sĩ - võ sư Phạm Đình Quý - giảng viên khoa Khoa học thể thao Trường đại học Tôn Đức Thắng".

"Tối 24-3, thấy trên mạng xã hội đưa tin giảng viên Phạm Đình Quý bị bắt, trường mới hay tin vì trước đó nhà trường hoàn toàn không có thông tin nào liên quan đến việc này. Đại diện gia đình của giảng viên Phạm Đình Quý cũng đã đến liên hệ với nhà trường để hỏi thông tin. Chúng tôi đã trả lời đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa chính thức làm việc với trường về việc này", đại diện nhà trường cho biết thêm.

Trong khi đó, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online tại Đắk Lắk cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã mời ông Quý lên làm việc.

"Hiện hay tỉnh phải có văn bản để công an tỉnh xác định đơn vị này không bắt ông Phạm Đình Quý. Từ đó địa phương mới có văn bản gửi Sở Thông tin - truyền thông, Công an TP.HCM xử lý những người đưa thông tin không chính xác về việc bắt ông Quý. Việc thực hiện bắt tạm giam một người phải theo đúng trình tự thủ tục quy định, ở đây chỉ mới mời làm việc thôi", nguồn tin cho hay.

Tiến sĩ - võ sư Phạm Đình Quý quê Bình Thuận, sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống võ thuật ở Bình Thuận. Ông từng đoạt nhiều giải thưởng võ thuật các cấp, trong đó đạt huy chương vàng hạng cân 51kg giải vô địch toàn quốc năm 2004 tại Tây Ninh. Tháng 9-2007, ông trở thành giảng viên Trường đại họcThể dục thể thao TP.HCM. Đến năm 2010, ông bảo vệ thành công chương trình thạc sĩ thể thao tại Đài Loan. Năm 2015, ông bảo vệ thành công chương trình tiến sĩ thể thao tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Tháng 4-2019, ông Quý chuyển sang công tác tại khoa Khoa học thể thao Trường đại học Tôn Đức Thắng. Ông đã tham gia giảng dạy và huấn luyện đội võ cổ truyền và Muay của trường.

Tác giả: TRẦN HUỲNH - TÂM AN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ