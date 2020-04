Giám sát nghi phạm đâm chết nữ nhân viên xe buýt tại bệnh viện

Chiếc xe buýt liên quan đến vụ việc - Ảnh: A.X.

Liên quan đến vụ Nữ nhân viên xe buýt ở Củ Chi bị đâm tử vong, ngày 1-4, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Gương (57 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi) để điều tra, xử lý.

"Người này sau khi đâm nữ nhân viên xe buýt thì tự gây ra cho mình vết thương ở bụng. Công an đã đưa người này đến bệnh viện cấp cứu, giám sát chặt chẽ để phục vụ công tác điều tra" - nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết.

Trước đó, chiều 31-3, tài xế N.V.Đ. lái xe buýt từ Bến xe Củ Chi về Bến xe An Nhơn Tây. Tại địa bàn xã An Nhơn Tây, trên xe buýt có bà L.T.M.T. (51 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và một số hành khách thì Nguyễn Văn Gương bất ngờ di chuyển lại phía sau bà T., dùng dao đâm bà T. nhiều nhát.

Tài xế Đ. bấm cửa xe thì bị Gương đâm trúng đuôi chân mày trái, lúc này tài xế Đ. dùng ống kim loại chống trả và khống chế được Gương giao cho người dân. Tài xế Đ. đưa bà T. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Khi lực lượng công an xã đến hiện trường thì Gương đang bị người dân khống chế, Gương có vết thương ở bụng nên công an đưa đến bệnh viện cấp cứu. Công an giám sát chặt chẽ Gương để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ án mạng đang được công an điều tra làm rõ.

Tác giả: NGỌC KHẢI - SƠN BÌNH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ