Giám đốc Công an TPHCM được thăng hàm Thiếu tướng

Ngày 11/9, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm cấp Tướng cho ông Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM.

Ông Lê Hồng Nam được thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Giám đốc Công an TPHCM Lê Hồng Nam phát biểu tại lễ ra mắt đội hình nữ CSGT dẫn đoàn của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TPHCM hồi tháng 8/2020

Thiếu tướng Lê Hồng Nam (sinh năm 1966, quê Bình Dương) có 18 năm công tác tại Bộ Công an, là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an.

Tháng 12/2018, ông Lê Hồng Nam làm Giám đốc Công an tỉnh Long An.

Tháng 6/2020, ông Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an TPHCM.

Hiện nay Công an TPHCM có 4 Thiếu tướng gồm: Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố và 3 Phó Giám đốc Công an thành phố là Thiếu tướng Trần Đức Tài, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí