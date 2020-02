Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam được thăng hàm Thiếu tướng

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng sinh ngày 1/7/1967, quê quán xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam từ tháng 11/2019.

Ông Nguyễn Đức Dũng trong ngày nhậm chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng từng kinh qua các chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng chia sẻ, đây là vinh dự hết sức to lớn, trách nhiệm trước Đảng, trước ngành. Qua đó, bản thân bản thân cũng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, trao dồi phẩm chất đạo đức cùng với toàn Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả mặt công tác, để đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./

