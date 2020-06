Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình làm Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng đại tá Phạm Hồng Tuyến (ảnh CAND)

Chiều 1/6, tại Hà Nội, Bộ công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, với bề dày kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy qua các lĩnh vực khác nhau của lực lượng CAND, Đại tá Phạm Hồng Tuyến tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những thành tích đã đạt được, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Bộ xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, vững mạnh.

Đại tá Phạm Hồng Tuyến (SN 1962, quê xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã từng giữ các chức vụ Phó trưởng Công an huyện Duy Tiên, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Trưởng Công an huyện Duy Tiên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Tháng 10/2015, Đại tá Phạm Hồng Tuyến được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam. Từ tháng 3/2016 đến nay giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

