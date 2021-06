Giám đốc Công an tỉnh được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025

Tham dự có các đồng chí: Thái Thanh Quý – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý trao Quyết định của Ban Bí thư cho Đại tá Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ chúc mừng đồng chí Phạm Thế Tùng

Tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ công bố Quyết định số 105-QĐNS/TW ngày 01/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định đồng chí Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Phạm Thế Tùng, sinh năm 1972, quê quán huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn Thạc sĩ nghiệp vụ cảnh sát, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Năm 2012, là Trưởng Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; năm 2014, là Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên; tháng 10/2019, Đại tá Phạm Thế Tùng được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh; Đại tá Phạm Thế Tùng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An từ tháng 4/2021.

Tác giả: Quỳnh - Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn