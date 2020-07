Giám đốc Công an Thừa Thiên Huế được bầu làm phó bí thư Tỉnh ủy

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn (giữa) được bầu chức phó bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế - Ảnh: TRẦN HỒNG

Chiều 16-7, Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy bất thường để tiến hành các bước bầu bổ sung chức danh phó bí thư Tỉnh ủy.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Đoàn - giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế - đã được bầu giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2015-2020 với tỉ lệ phiếu tín nhiệm 100%.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn từng là phó tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) với quân hàm đại tá. Năm 2018, ông Đoàn được Bộ Công an bổ nhiệm về tỉnh Thừa Thiên Huế giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh.

Sau khi nhận công tác tại Thừa Thiên Huế, ông Đoàn đã trực tiếp chỉ huy, phá nhiều chuyên án tại tỉnh này như phá đường dây vận chuyển ma túy bằng xe tang lễ ngày cận tết, phá chuyên án ma túy chở bằng tàu hỏa…

Cũng tại hội nghị, ông Phan Xuân Toàn - trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế - đã trình bày nội dung thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 (bước 2).

Hội nghị đã tiến hành các bước lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016-2021 đối ông Nguyễn Thanh Bình, bí thư Huyện ủy Phong Điền.