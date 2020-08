Giám đốc Công an Đồng Nai tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh

Ngày 5/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã khai mạc với sự tham dự của 199 đại biểu.

Trong chương trình Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Trong đó, Đại tá Vũ Hồng Văn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đại tá Trần Tiến Đạt tái đắc cử Phó Bí thư, đồng thời được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025 (ảnh: Bộ Công an)

Báo cáo chính trị tại Đại hội cũng nêu rõ trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ động, kịp thời, nhạy bén tham mưu với cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở.

Ngoài ra, Công tác phòng, chống tội phạm cũng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, mang lại kết quả tích cực (phạm pháp hình sự trung bình hàng năm giảm 3,66%; điều tra phá án đạt 78,77%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,19%; giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 91,38%).

Phát biểu tại Đại hội, Đại tướng Tô Lâm – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã biểu dương những thành quả đã đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy Đồng Nai về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về bảo đảm an ninh trật tự.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, mục tiêu cao nhất là kéo giảm các loại tội phạm, góp phần xây dựng xã hội ổn định, an ninh, an toàn, lành mạnh, người dân được sống trong môi trường bình yên...

