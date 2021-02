Giám đốc công an chịu trách nhiệm nếu địa phương phức tạp về pháo

Ngày 9/2, Bộ trưởng Công an có công điện yêu cầu công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt phòng ngừa, ngăn chặn sử dụng pháo trái phép dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo chỉ đạo này, giám đốc công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu để tình hình sử dụng pháo phức tạp trong dịp Tết năm nay.

Bộ trưởng Công an giao Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc phương án ngăn chặn sử dụng pháo trái phép vào đêm giao thừa.

250 kg pháo lậu bị Công an Hà Nội thu giữ giữa tháng một. Ảnh: C.A.

Người đứng đầu Bộ Công an giao Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra chỉ đạo công an các cấp khẩn trương khởi tố, điều tra các vụ án liên quan pháo; phối hợp với VKSND và TAND áp dụng Điều 456 Bộ luật tố tụng hình sự điều tra, truy tố, xét xử theo thủ tục rút gọn và xét xử lưu động để răn đe.

Bộ Công an cũng giao Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao rà soát, đề nghị gỡ bỏ các tài khoản mạng xã hội vi phạm về pháo, cổ vũ, kích động đốt pháo trái phép.

Theo Bộ Công an, 15 địa phương trọng điểm về pháo gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Lào Cai, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Giang, Hà Giang, An Giang, Cao Bằng.

Ngoài ra, 11 địa phương có tình hình phức tạp về pháo được ghi nhận trong năm 2020 là Vĩnh Phúc, TP.HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Đắk Lắk, Quảng Bình, Bắc Giang, Quảng Trị, Bình Phước, Hà Tĩnh, An Giang.

Đối với các tỉnh, thành phố trên, cơ quan chức năng phải tăng cường tuần tra, phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các vi phạm về pháo, đặc biệt trong đêm giao thừa.

Bộ Công an thống kê từ sau Tết Nguyên đán 2020 đến nay, lực lượng chức năng toàn quốc phát hiện trên 2.000 vụ, gần 2.600 người vi phạm liên quan về pháo; thu hơn 33 tấn pháo các loại.

Riêng đợt cao điểm trấn áp tội phạm từ ngày 15/12/2020 đến nay, công an cả nước thu giữ trên 21 tấn pháo; đã khởi tố 567 vụ và 769 bị can.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: zingnews.vn