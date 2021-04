Giám đốc BV nghi liên quan giết người: Chồng nạn nhân bị 'giết nhầm’ lên tiếng

Tối 10/4, trong ngôi nhà nhỏ sau lưng Chợ Giồng (ấp Mỹ Thuận, xã An Cư, huyện Cái Bè, Tiền Giang) ông Nguyễn Văn Tam (thường gọi Tư Lâm) chồng của bà Mười, người bị giết nhầm trong vụ Giám đốc bệnh viện thuê giang hồ đánh ghen vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết oan của vợ.

Bà Mười bán hoa ở chợ hơn 10 năm nay, cũng có đồng ra đồng vào lo sinh hoạt cho gia đình rồi lo ăn học cho đứa con trai út. Ông Tam chăm đàn bò phát triển kinh tế, rảnh thì chạy đi làm thêm việc ngoài. Con gái đầu lấy chồng trên TP.HCM, hay về thăm nom cha mẹ cùng em trai. Nhưng cảnh hạnh phúc của gia đình này đã không còn chỉ bởi sự ghen tuông mù quáng của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cai Lậy.

Tai họa giữa đêm khuya

Thấy khách đến nhà, ông Tam chạy vội xuống bếp pha trà, cũng để lén lau nước mắt. Với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, ông kể lại sự việc: "Vào khoảng 1h sáng ngày 12/3, người hàng xóm báo vợ tôi bị đâm trọng thương ở quốc lộ 1. Lúc đó toàn thân tôi run lên muốn gục xuống, không đi xe máy nổi. Tôi bao nguyên xe ô tô 7 chỗ chạy thẳng vào bệnh viện. Đến nơi bác sĩ báo vợ tôi nguy kịch đang mổ, đến khoảng 4h vợ tôi qua đời do mất máu nhiều quá".

Ông Tam phải xin dừng cuộc nói chuyện, thắp nén nhang cho vợ để có thể bình tĩnh kể tiếp. (Ảnh: Chu Huy)

Trước đó, tối 11/3, bà Mười đang bó hoa để sáng đi bán thì có người gọi điện gọi ra chợ Giồng nơi bà buôn bán hằng ngày có việc. Một lúc sau, bà Mười quay về nhà bằng xe máy khác và có vết máu trên người, báo với chồng là có người bạn bị ngã nên mang đi cấp cứu.

Sau này, ông Tam mới biết hôm đó vợ ăn uống với nhóm của bà Thúy (vợ nghi phạm Nguyễn Văn Ngưu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy,) và ông Nguyễn Văn Định (cán bộ Phòng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn huyện Cái Bè) cùng vài người khác.

Trong lúc đang ăn, bà Thúy bị nôn ra máu, ông Định lấy xe máy chở đi nhưng lại bị ngã (do say rượu kèm đường tối và nhiều ổ gà) nên đã gọi xe cứu thương tới chở bà Thúy đi tiếp. Do lo ngại ông Định đi cùng sẽ giáp mặt với ông Ngưu tại bệnh viên nên nhờ bà Mười về thay đồ rồi hộ tống xe đưa bà Thúy đi.

Sau khi đưa bà Thúy vào viện cấp cứu, bà Mười gọi điện cho một người quen chạy xe ôm lên đón về để mai đi bán hoa sớm. Vì khuya và mệt nên người xe ôm từ chối, hẹn 4h sáng mới lên chở được. Ông Định sau khi về nhà tắm rửa cũng quay lên bệnh viện, bà Mười xin quá giang về chung, sau đó bị đâm chết.

"Tôi tin pháp luật sẽ xử nghiêm"

Theo ông Tam, chuyện ông Nguyễn Văn Định có quan hệ tình cảm với bà Thúy, dư luận đồn đại từ lâu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Ngưu thuê người theo dõi đánh ông Nguyễn Văn Định dằn mặt.

Còn bà Mười (biệt danh Mướp, 43 tuổi) vợ ông Tam, mới quen biết bà Thúy khoảng hơn 2 tháng nay do đi ăn tiệc chung tại nhà người bạn ở chợ Giồng. Ông Tam cho biết vợ ông thích ca hát văn nghệ, giao lưu bạn bè nhưng tuyệt đối 100% không có tính trai gái, ngoại tình.

Chợ Giồng, nơi bà Mười buôn bán lo cho gia đình hơn 10 năm nay. (Ảnh: Chu Huy)

“Chị Mười có vài lần ra nhà tôi chơi ăn uống rồi hát vui lắm, trước nay biết tính chị mê văn nghệ. Đêm chị ấy bị đâm tôi đưa đứa em 20 triệu đồng chạy ra lo liệu giúp thuê xe đưa thi thể về mai táng. Tướng chị Mười cao lại đô con hơi giống đàn ông chút, có lẽ bị đâm nhầm cũng vì vậy” chị L. sống gần đó thở dài kể lại.

Ngay khi vụ án xảy ra, nhiều người hiểu lầm bà Mười có quan hệ tình cảm liên quan đến ông Ngưu, điều này hoàn toàn không đúng. “Ngày ông Ngưu và các đối tượng kia bị bắt, tôi như trút được gánh nặng trong lòng. Khi vụ án chưa sáng tỏ, ngày nào tôi cũng lân la quán cà phê hỏi coi vợ tôi có thiếu nợ hay thù oán với ai không”, ông Tam nhớ lại gần 1 tháng sống trong lo lắng, áp lực của mình.

Nghĩ lại lúc nghe thông tin Công an tỉnh Tiền Giang bắt khẩn cấp ông Nguyễn Văn Ngưu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cai Lậy cùng 3 nghi phạm liên quan vụ giết vợ mình, ông Tam ngước nhìn di ảnh vợ, nghẹn ngào nói: “Lúc đó tôi nghĩ lấy mạng vợ tôi thì phải đền lại mạng. Nhưng rồi tôi tin luật pháp sẽ xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội để tôi an tâm nuôi con trai đang học lớp 5 của mình. Mấy nay gửi nó đi qua họ hàng chơi, ở nhà cứ bưng cơm lên bàn thờ mẹ là nó lại đứng đó khóc nức nở không thôi”.

Ngày 10/4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết liên, quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Trước đó, VTC News đưa tin, 4 người bị bắt do nghi liên quan đến một vụ giết người gồm Nguyễn Văn Ngưu (57 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Cai Lậy), Lê Quốc Đạt (biệt danh Hu Gô, 34 tuổi, ngụ P.4, thị xã Cai Lậy), Huỳnh Đức Trọng (37 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè) và Nguyễn Ngọc Hậu (tự Hậu Mã Voi, 25 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè). Theo điều tra, 23h30 ngày 11/3, bà Võ Thị Mười, 43 tuổi, chạy xe máy chở ông Định 59 tuổi trên quốc lộ 1, hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận. Khi đến gần cây xăng Hồng Đức, thuộc xã Mỹ Thành Nam (huyện Cai Lậy), bà Mười bị hai thanh niên chở nhau từ phía sau vượt lên, ép vào lề. Một tên rút dao đâm vào bụng người phụ nữ khiến nạn nhân ngã xuống và chết vì mất máu sau đó. Gây án xong, hai thanh niên nhanh chóng tẩu thoát. Bước đầu, công an xác định ông Nguyễn Văn Ngưu - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy là người thuê các đối tượng trên gây ra sự việc, nguyên nhân có thể xuất phát từ ghen tuông tình ái.

Tác giả: Chu Huy

Nguồn tin: Báo VTC News