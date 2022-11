Giám định tâm thần nam thanh niên cầm rựa chém người phụ nữ cùng thôn nguy kịch

Ngày 9/11, Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Long (29 tuổi, trú thôn 1, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My) để điều tra về hành vi Giết người.

Trần Thanh Long - nam thanh niên cầm rựa chém người phụ nữ cùng thôn nguy kịch. (Ảnh: C.A)

Theo cơ quan công an, sau khi gây án, người thân của Long cung cấp thông tin Long bị bệnh tâm thần phân liệt cùng biên bản của bệnh viện. Vì vậy, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ giám định tâm thần đối với đối tượng này.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 8/11, Trần Thanh Long chạy xe máy từ thị trấn Trà My về nhà tại xã Trà Giang. Khi đi ngang qua quán bán trái cây, thực phẩm gần trụ sở UBND xã Trà Giang, Long thấy bà Nguyễn Thị Như Th. (62 tuổi, trú cùng thôn) đang ngồi trong quán nói chuyện.

Nhớ lại trước đây bản thân từng mâu thuẫn với bà Th., Long chạy về nhà lấy cây rựa rồi quay lại dừng xe trước quán, sau đó lao vào chém trúng lưng bà Th. Khi nạn nhân bỏ chạy, Long đuổi theo chém tiếp.

Vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người, tuy nhiên lúc này Long đang cầm hung khí nên không ai dám đến gần. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện Bắc Trà My khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường vây bắt đối tượng, lấy lời khai những người chứng kiến để điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau khi bị Long chém, bà Th. được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tác giả: THỐNG NHẤT

Nguồn tin: Báo VTC News