Giám định ADN những người tại ‘tịnh thất Bồng Lai’

Những người trong "tịnh thất Bồng Lai" ra tòa - Ảnh: SƠN LÂM

Ngày 24-9, thông tin từ Cơ quan an ninh điều tra cho biết đã bắt đầu quá trình điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại "tịnh thất Bồng Lai" (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).

Theo một lãnh đạo Cơ quan an ninh điều tra, trước đây Công an tỉnh nhận được nhiều đơn thư tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại đây. Tuy nhiên, trong thời gian khởi tố và điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, việc giải quyết đơn thư tố cáo về hành vi này tạm dừng.

"Hiện tại, cơ quan điều tra tiếp tục thực hiện quy trình điều tra theo đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Lê Tùng Vân và những người sống tại đây. Họ nói trẻ em ở đây là cơ nhỡ để lấy tiền từ thiện, nên phải tiến hành quy trình giám định ADN để xác định thân phận những người nơi đây nhằm làm rõ có hành vi lừa đảo hay không", vị này nói.

Sau khi có quyết định giám định ADN, trong cùng ngày, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã lấy mẫu ADN của 23 người tại "tịnh thất Bồng Lai", trong đó có 10 trẻ em từ 14 tháng - 8 tuổi.

Trước đó, TAND huyện Đức Hòa, Long An tuyên án 6 người tại đây từ 3 đến 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Những người bị tuyên án đều có đơn kháng cáo.

Tác giả: SƠN LÂM

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ