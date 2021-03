Giảm cân bằng đậu phụ bạn đã thử chưa?

Đậu phụ là một sản phẩm của đậu nành, do đó rất giàu đạm (còn gọi là protein) giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và kiểm soát sự thèm ăn, từ đó hạn chế các chất béo và carbohydrate. Chất đạm khi được cơ thể hấp thụ sẽ cung cấp năng lượng thúc đẩy chuyển hóa chất béo, làm giảm tích tụ mỡ nên rất hiệu quả cho người đang muốn giảm mỡ bụng.

Đậu phụ giúp bạn giảm cân nhanh.

Trong một bát canh đậu phụ chứa nhiều vitamine E, canxi và các khoáng chất, không những giúp giảm cân hiệu quả còn mang lại vóc dáng khỏe mạnh và làn da mượt mà.

Ngoài ra nó còn chứa vitamin B, đường gluco, protein, chất xúc tác bột năng, chất xúc tác ô xy hóa, sắt, canxi, photpho và nhiều chất dinh dưỡng khác. Thường xuyên ăn canh đậu phụ có thể giúp cơ thể đào thải độc tố trong cơ thể, thúc đẩy sự trao đổi chất được bình thường ở trong có thể, là món ăn tốt nhất để bài trừ chất béo.

Giảm cân bằng đậu phụ

Bữa sáng

Dùng đậu phụ thay thế cho trứng. Cac mon an giam can thường có trứng chiên với dầu ôliu hay trứng luộc, ăn kèm với rau xà lách và uống cà phê đen hoặc trà xanh. Bây giờ bạn hãy thử bỏ món trứng ra và thay vào đó là đậu phụ non xốt cà ăn kèm rau xà lách.

Những ngày tiếp theo trong tuần, bạn có thể ăn đậu phụ chiên giòn kẹp bánh mì và rau sống vào bữa sáng, sẽ càng tốt hơn khi có chả chay ăn kèm. Bạn có thể kích thích vị giác để cảm thấy ngon miệng hơn bằng cách thêm ớt, việc này đồng thời sẽ thúc đẩy chuyển hoá chất béo nhanh hơn. Đa dạng hơn, bạn có thể ăn đậu phụ chung với món bún, hủ tíu hay mì kèm rau sống.

Bữa trưa

Bạn thường được khuyên bữa trưa thì ăn một món rau trộn hoặc một món thịt, cá giàu chất đạm, uống một tách trà nóng và ăn một loại trái cây nào đó. Để đổi món cho bữa trưa trong thực đơn các món ăn giảm cân, bạn có thể thêm món đậu phụ chiên giòn vào món rau trộn.

Vài lựa chọn khác là đậu phụ kho sả, kho tương hạt, nấu các món canh với đậu phụ non như canh chua chay, rau cải đậu phụ ăn kèm một chén cơm gạo lứt. Bạn có thể làm món đậu phụ ướp gia vị nướng để thay thế món thịt nướng mặn nếu khéo tay.

Bữa tối

Bữa tối bạn không nên ăn quá nhiều vì chỉ vài tiếng sau là bạn đi ngủ, do đó nên chọn các thực phẩm ít calo. Bạn có thể ăn tối nhẹ nhàng với các món ăn nấu chay từ đậu phụ. Ví dụ như hủ tiếu chay, phở chanh, bún riêu chay, bún chả chay, canh bún chay, mì xào rau cải và đậu phụ,… Cuối cùng có thể uống thêm một cốc trà ấm. Một điều cần lưu ý là nên tránh ăn vặt.

Tác giả: Hướng Dương (TH)

Nguồn tin: tieudung.vn