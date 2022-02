Giải châu Á 2022: Việt Nam làm nên lịch sử; Đông Nam Á "nở mày nở mặt"

Tổng kết Asian Cup nữ 2022 Vô địch: Trung Quốc Giành vé đến thẳng World Cup: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia (chủ nhà World Cup), Philippines, Việt Nam Tham dự vòng play-off liên lục địa: Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa Your browser does not support the video tag.