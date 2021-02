Giá xăng tăng rất cao từ chiều nay

Giá xăng dầu tiếp tục tăng cao từ chiều nay (25/2).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu, thời gian từ bắt đầu từ 15h.

Theo đó tại kỳ này, giá xăng E5 RON 92 tăng 722 đồng/lít; Xăng RON95 tăng 814 đồng/lít, Dầu diesel tăng 801 đồng/lít; Dầu hỏa 695 đồng/lít; Dầu mazut tăng 505 đồng/lít.

Sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 17.031 đồng/lít. Nếu kỳ này không chi quỹ BOG thì giá đáng lẽ sẽ tăng 2.722 đồng/lít;

Còn xăng RON95 có giá bán không cao hơn 18.084 đồng/lít. Nếu không chi quỹ BOG thì giá sẽ tăng 1.964 đồng/lít và giá bán phải là 19.234 đồng/lít;

Dầu diesel có giá tối đa 13.843 đồng/lít. Nếu không chi quỹ BOG thì giá sẽ tăng 1.651 đồng/lít và giá bán là 14.693 đồng/lít;

Dầu hỏa không cao hơn 12.610 đồng/lít. Nếu không chi quỹ BOG 900 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.602 đồng/lít và giá bán là 13.510 đồng/lít;

Còn lại, dầu mazut có giá tối đa 13.127 đồng/kg. Nếu không chi quỹ giá sẽ tăng 1.305 đồng/kg và giá bán là 13.927 đồng/kg.

Có thể thấy, tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý đã tăng mức chi Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu ở mức rất mạnh, lên mức từ 800 - 2.000 đồng/lít/kg để kìm giá, đồng thời không thực hiện việc trích lập quỹ.

Theo dữ liệu Bộ Công Thương, giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 25/02/2021 tăng rất mạnh.

Cụ thể, 67,645 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,80 USD/thùng, tương đương tăng 9,37% so với kỳ trước); 69,220 USD/thùng xăng RON95 (tăng 6,09 USD/thùng, tương đương tăng 9,65% so với kỳ trước); 68,247 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 6,41 USD/thùng, tương đương tăng 10,37% so với kỳ trước)...

Trước đó, tại kỳ điều chỉnh hôm 10/2 - đúng vào thời điểm trước Tết Nguyên đán, giá xăng dầu được giữ ổn định nhờ cơ quan điều hành xả mạnh quỹ bình ổn. Trước đợt bình ổn giá này, xăng dầu đã qua 6 lần tăng liên tiếp.

Tác giả: Nguyễn Mạnh

Nguồn tin: Báo Dân trí