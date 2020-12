Gia đình Công Phượng dựng 3 rạp cưới, chuẩn bị 125 mâm cỗ

Sáng 2/12, rạp cưới đã được dựng xong trên sân bóng tuổi thơ của Phượng ở Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Nhà Công Phượng dựng một rạp chính và hai rạp nhỏ bên cạnh, vừa đón khách, vừa để phục vụ các công việc hậu cần.

Rạp cưới của Phượng thu hút sự chú ý từ người dân ở vùng quê nghèo. Rạp cưới dựng theo phong cách hiện đại, có đường dẫn dài tới sân khấu chính với dàn âm thanh, ánh sáng được chuẩn bị cầu kỳ.

Nhiều anh em, họ hàng và bè bạn tới phụ giúp đám cưới của Công Phượng. Đây là buổi tiệc cưới thứ ba của Công Phượng, Viên Minh sau hai buổi tiệc trước đó tại TP.HCM và Phú Quốc. Gia đình Phượng dự kiến chuẩn bị 125 mâm cỗ.

Những bình hoa tươi được chuẩn bị cho buổi đón khách tối nay và bữa tiệc chính ngày mai.

Đám cưới Phượng được một công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp thực hiện. Giống như hai buổi tiệc trước đó, buổi tiệc tại Nghệ An vẫn hạn chế truyền thông, có an ninh, bảo vệ rất chặt.

Các công đoạn chuẩn bị đang được gấp rút hoàn tất. Tiệc cưới Công Phượng sẽ diễn ra trưa mai (3/12).

Ông Nguyễn Công Bảy, bố Công Phượng, giám sát việc chuẩn bị đám cưới của con trai. Tiệc cưới ở TP.HCM do nhà gái tổ chức, tiệc ở Phú Quốc là dành riêng cho hai vợ chồng cùng bè bạn thân thiết. Tiệc cưới ngày mai do nhà trai đảm nhiệm chính.

Your browser does not support the video tag.

Từ sáng sớm ngày 2/12, gia đình Công Phượng đã gấp rút chuẩn bị cho ngày trọng đại của cầu thủ này.

Tác giả: Phương Thảo

Nguồn tin: zingnews.vn