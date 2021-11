Gây tai nạn, tài xế bị phát hiện dùng giấy phép lái xe giả

Ngày 27/11, Sở Giao thông và Vận tải Nghệ An xác định, đối tượng Hờ Chống Nhìa (SN 1983), trú tại bản Huồi Khe, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An không có hồ sơ lưu tại Sở này liên quan đến học và cấp giấy phép lái xe.

Theo cơ quan chức năng, trước đó vào ngày 4/10, Nhìa điều khiển xe chở vật liệu xây dựng chạy theo hướng bản Sơn Thành, xã Tà Cạ đi xã Phà Đánh (huyện Kỳ Sơn) đã xảy ra tai nạn với xe máy BKS: 37K1-123.63 do chị Vi Thị Búa (SN 1982, trú tại bản Kim Đa, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) điều khiển.

Đối tượng Nhìa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn khởi tố về tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" (Ảnh: CTV).

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Nhìa được Công an huyện Kỳ Sơn đưa về trụ sở để làm rõ. Quá trình cơ quan chức năng kiểm tra, Nhìa đã xuất trình giấy phép lái xe và Công an Kỳ Sơn nghi vấn giấy phép lái xe của Nhìa là giả.

Công an huyện Kỳ Sơn đã trưng cầu giám định giấy phép lái xe của Nhìa tại Sở Giao thông Vận tải Nghệ An. Theo đó, kết quả giám định khẳng định giấy phép lái xe của Hờ Chống Nhìa là giả, không phải do Sở này cấp.

Trước sự việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hờ Chống Nhìa về tội "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" quy định tại điều 341 Bộ Luật hình sự.

Tại cơ quan điều tra, Nhìa khai nhận, khoảng tháng 9/2020, Nhìa lên mạng truy cập vào trang web bán giấy phép lái xe giả và đặt mua một giấy phép lái xe hạng C với giá 9,5 triệu đồng. Khoảng 5 ngày sau, Nhìa nhận được giấy phép lái xe giả và sử dụng giấy phép này để điều khiển xe tải BKS: 37C-325.11 cho đến ngày 4/10 thì gây tai nạn.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Phê

Nguồn tin: Báo Dân trí