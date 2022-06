Gây tai nạn chết người ở Huế, bỏ trốn đến cửa khẩu Lao Bảo

Chiều 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa làm rõ phương tiện ô tô đầu kéo và lái xe gây ra vụ TNGT làm người đàn ông đi xe máy tử vong trên đường tránh Huế, sau đó đã rời khỏi khỏi hiện trường.

Chiếc ô tô đầu kéo nói trên mang BKS 43H - 000.89 kéo theo rơmoóc BKS 43R - 027.64, lái xe là Phan Văn D. (SN 1979, trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Công an đã tìm thấy chiếc xe ô tô đầu kéo cùng lái xe đã rời khỏi hiện trường sau vụ TNGT chết người trên đường tránh Huế tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Ảnh: C.Q

Trước đó, khoảng 9h sáng 11/6, tại Km 19 + 600 đường tránh Huế, thuộc xã Thủy Bằng (TP Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Hậu quả, ông N.D (SN 1944, trú tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế) chết tại chỗ, chiếc xe máy BKS 75H7 - 3735 do ông N.D điều khiển bị hư hỏng nghiêm trọng. Tuy nhiên, lái xe gây ra vụ TNGT đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Lái xe Phan Văn D. tại cơ quan Công an - Ảnh: C.Q



Nhận được thông tin, Công an TP Huế nhanh chóng phối hợp các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lực lượng truy xét để làm rõ.

Đến tối ngày 12/6, Công an TP Huế đã tạm giữ được lái xe gây tai nạn là ông Phan Văn D., cùng phương tiện gây tai nạn là ô tô đầu kéo nói trên tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Hiện trường vụ TNGT khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ, nhưng lái xe cùng chiếc xe ô tô gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường

Hiện, ông Phan Văn D. và phương tiện gây tai nạn trên đã được đưa về Huế để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Duy Lợi

Nguồn tin: Báo Giao thông