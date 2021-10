Gas tăng mạnh 42.000 đồng, mỗi bình gas giá 'kỷ lục': hơn 460.000 đồng

Giá gas tăng 5 lần liên tiếp - Ảnh: QUANG TUẤN

Chiều 30-9, các doanh nghiệp kinh doanh gas cho hay giá gas bán lẻ trong nước tiếp tục tăng tháng thứ 5 liên tiếp.

Cụ thể, Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam - PV Gas LPG miền Nam cho biết từ ngày 1-10, giá bán PetroVietnam Gas tăng 3.500 đồng/kg (đã bao gồm VAT), tương đương mức tăng 42.000 đồng/bình 12kg, giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng là 461.500 đồng/bình 12kg.

Đại diện Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) cho biết giá gas bán lẻ của công ty sẽ tăng 3.500 đồng/kg, giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng của gas SP là 461.500 đồng/bình 12kg.

Tương tự, Công ty cổ phần thương mại dầu khí Thái Bình Dương (Pacific Petro) cho biết các sản phẩm gas bán lẻ của doanh nghiệp tăng 3.500 đồng/kg, tương ứng mức tăng 21.000 đồng/bình 6kg, 42.000 đồng/bình 12kg, 157.000 đồng/bình 45kg.

Ông Lê Quang Tuấn - phó giám đốc Công ty cổ phần thương mại dầu khí Thái Bình Dương - cho hay các sản phẩm gas Pacific, Vimexco Gas và City Petro đều tăng, với mức giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng không vượt quá 482.000 đồng/bình 12kg, 1.813.000 đồng/bình 45kg và 2.016.500 đồng/bình 50kg, riêng bình gas 12kg loại nhựa VIP có giá tối đa 519.000 đồng/bình.

Theo ông Tuấn, mức tăng khủng này đã được dự báo trước, nguyên nhân bởi giá khí đốt ở châu Âu tăng kỷ lục và chưa có dấu hiệu dừng. Đồng thời, các nước Sri Lanka, Chile, Đan Mạch, Pháp, Đức, Montenegro và Anh đã công bố Hiệp định "No New Coal Power Compact" (Nói không với điện than) đã tiếp đà cho giá LPG tiếp tục tăng mạnh, kéo theo đà tăng mạnh của giá gas trong nước.

Tương tự, đại diện doanh nghiệp kinh doanh gas cho hay việc giá gas tăng mạnh bởi ảnh hưởng của nhiều yếu tố như giá dầu thế giới tăng, biến động khí đốt ở Nga và nguyên nhân có tính chu kỳ là cuối năm nhu cầu sử dụng gas, khí đốt để sưởi ấm trên thế giới tăng cao.

Theo Chi hội Gas miền Nam, giá hợp đồng nhập khẩu (CP) trên thế giới được ấn định cho tháng 10-2021 tăng mạnh, lên đến 132,5 USD/tấn, chốt hợp đồng giao hàng trong tháng 10 là 797,5 USD/tấn, kéo giá gas bán lẻ trong nước tăng mạnh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, các đại lý kinh doanh gas lẻ tại TP.HCM cho hay giá gas tăng thời điểm này ảnh hưởng lớn đến cả người bán lẫn người mua. Trong đó, TP.HCM đã công bố kế hoạch tái phục hồi kinh doanh, nhiều hàng quán đã bắt đầu bán hàng mang đi nên việc giá khí đốt tăng mạnh sẽ tác động mạnh đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp trong bối cảnh các nguyên liệu đều tăng giá.

Tác giả: NGỌC HIỂN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ