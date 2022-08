Gặp hung thủ siết cổ bé trai 3 tuổi rồi nhét vào tủ bảo ôn ở Hà Nam

Your browser does not support the video tag.

Gần 2 ngày đêm bị bắt giữ, sức khỏe của Giang ổn định và đã khá bình tĩnh khai nhận hành vi tội lỗi của mình. Hắn cho biết, sau đêm đầu tiên mất ngủ vì lo sợ thì đêm thứ 2 đã ngủ ngon giấc vì được “các chú Công an động viên”.

Dáng người gầy nhỏ, Giang lí nhí trả lời câu hỏi của điều tra viên. Giang thuê nhà của ông Nguyễn Văn Thược, ông nội cháu Đ. từ tháng 4/2022 đến nay để mở quán trà sữa.

“Cháu thuê giá 1,4 triệu/tháng, đầu tư vốn ban đầu hơn 30 triệu. Tuy ít khách nhưng mỗi tháng cháu lãi khoảng 5-6 triệu đồng”- Giang cho biết.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng trao đổi với PV Báo CAND về vụ án.

Theo lời khai của Giang thì hắn học hết lớp 9, thi không đậu lớp 10 nên nghỉ học đi làm thuê, sau đó đi nghĩa vụ quân sự. Hết thời gian nghĩa vụ, Giang lên Hà Nội làm cho các quán nước nên biết cách pha chế trà sữa và quyết định mở quán.

“Vợ chồng bác Thược tốt với cháu lắm. Bác ấy làm ở xã nên cũng không có nhiều thời gian, thi thoảng bác ấy sang hỏi thăm cháu làm ăn có được không, cần gì bác ấy cũng giúp đỡ nhiệt tình. Cháu thuê nhà trả tiền theo quý, mới trả được 1 quý (đến hết tháng 6/2022), từ tháng 7 đến nay chưa trả tiền nhưng bác ấy cũng không đòi” – Giang cho biết.

Nguyễn Trường Giang tại Cơ quan Công an.

Khi chúng tôi hỏi, vì sao ông nội cháu Đ. tốt thế mà Giang vẫn sát hại cháu Đ., Giang bật khóc cho biết “Cháu cũng không biết nữa. Tại vì cháu Đ. hỏi nhiều quá nên cháu cáu, cháu đang cầm cái chày đập đá quay người lại nên đập vào đầu cháu Đ. Lúc đó Đ. đang kiễng chân lên để xem cháu làm nên bị chày đập vào đầu. Bị đau, Đ. khóc, nói là sẽ mách ông, mách mẹ nên cháu sợ quá, tìm cách che giấu việc đã gây thương tích cho Đ.”.

Tôi hỏi, vì sao khi ông Thược gọi điện hỏi về cháu Đ. thì anh không thừa nhận sự thật? Giang ngập ngừng rồi cho rằng: “Lúc đó, cháu sợ quá, không nghĩ được gì nên nói dối là thấy cháu Đ. đi vào nhưng sau không biết Đ. đi đâu. Khoảng 10 phút sau, bác Thược lại gọi bảo về mở cửa vì xem camera thấy Đ. đi vào mà không thấy đi ra, nhưng cháu sợ quá nói dối quanh rồi bỏ trốn lên Hà Nội.

“Cháu sai rồi, cháu hoảng quá không còn lý trí, cháu xin chịu hình phạt của pháp luật” – Giang cho biết.

Gương mặt thẫn thờ của hung thủ khi khai báo hành vi tàn ác của mình.

Thượng tá Nguyễn Văn Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, lúc mới bắt giữ được Giang ở Hà Nội di lý về Hà Nam, Giang tỏ ra thành khẩn khai nhận hành vi tội lỗi của mình.

Trước đó, tối 13/8, nhận được tin báo, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã huy động tối đa lực lượng do Phòng Cảnh sát hình sự chủ công, phối hợp với Công an huyện Lý Nhân và các đơn vị nghiệp vụ đến ngay hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra.

“Cùng với công tác khám nghiệm, chúng tôi cử 1 mũi trinh sát đến Bệnh viện Nhi Trung ương – nơi cháu đang điều trị để làm việc với mẹ cháu và nắm tình hình sức khoẻ của cháu, đồng thời cử nhiều mũi trinh sát lấy lời khai nhân chứng, rà soát các địa chỉ Giang có thể đến để tổ chức truy bắt" – Thượng tá Nguyễn Văn Cường cho biết.

PV Báo CAND tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam tiếp xúc với đối tượng Giang.

Sau khoảng 4 giờ tích cực điều tra, đến 23h30' ngày 13/8, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ được Nguyễn Trường Giang đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Qua đấu tranh khai thác, Giang khai nhận, trong lúc đối tượng đang bán hàng thì cháu Đ. sang chơi, đòi ăn bánh kẹo, đòi chơi cùng nên Giang bực tức, dùng chày gang giơ lên làm va vào đầu cháu bé khiến cháu khóc, nói mách mẹ và ông.

Sợ gia đình cháu trách, bắt đền nên Giang đã dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp, ghì cổ cháu Đ. ấn nằm xuống sàn nhà. Khoảng 1 phút sau, thấy cháu Đ. không khóc nữa và nằm im nên Giang bỏ hai tay ra, chạy ra ngoài cửa quán để xem có ai biết không. Khi quay vào, cháu Đ. đã tỉnh lại và kêu: “Ông ơi! Chú đánh con”. Thấy cháu Đ. kêu, Giang đã nảy sinh ý định giết cháu Đ.

Theo đó, Giang lấy dây giày buộc qua cổ cháu bé, siết chặt. Thấy Đ. nằm im, không có phản xạ gì, nghĩ là cháu Đ. đã tử vong nên Giang đặt cháu vào bên trong thùng carton rồi mở ngăn đông tủ bảo ôn, lấy hết đá ra ngoài rồi đặt chiếc thùng carton giấu bé Đ. vào bên trong.

Do thấy còn chỗ trống nên Giang lấy một túi đá viên để lên trên thùng rồi đậy nắp tủ bảo ôn lại hòng tránh bị mọi người phát hiện. Sau đó, Giang đặt tiếp chiếc máy dập nắp hộp trà sữa lên trên nắp tủ bảo ôn rồi khóa cửa kính, kéo cửa cuốn quán trà xuống, khóa lại và lấy xe máy bỏ trốn.

Thượng tá Nguyễn Văn Cường, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự trao đổi về quá trình truy bắt đối tượng Giang.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho biết, nạn nhân là cháu nhỏ nên dư luận rất quan tâm, có nhiều luồng dư luận khác nhau như: đối tượng ngáo đá, hậu COVID….

“Chính vì vậy, khi chưa bắt được đối tượng, lãnh đạo Công an tỉnh và các lực lượng rất căng thẳng, quyết tâm bằng mọi biện pháp bắt giữ đối tượng nhanh nhất, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Nên ngay khi có thông tin, chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng để truy tìm, bắt giữ đối tượng, làm rõ động cơ gây án. Một điều khá may mắn là cháu bé đã ổn định sức khoẻ” – Đại tá Nguyễn Quốc Hùng bày tỏ.

Nguyễn Trường Giang sau chấn song sắt nhà giam.

Được biết, chiều 15/8, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng đã dẫn đầu đoàn công tác Công an tỉnh đã tới thăm sức khoẻ, động viên cháu Đ.đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội.

Đôi tay gày guộc nhưng lại thực hiện hành vi khiến cả xã hội phẫn nộ.

Chiều tối 15/8, cháu Đ. sức khoẻ ổn được viện Nhi cho xuất viện về nhà. Tại gia đình cháu, nhiều người dân đã đến thăm sức khoẻ, động viên. Anh Đặng Công Thìn (SN 1995) - người tìm thấy cháu bé trong tủ lạnh cho biết, khi anh phát hiện, cháu bé người lạnh buốt, trên cổ có một đoạn dây quấn rất nhiều vòng.

"Tôi không nhớ rõ chính xác là mấy giờ, nhưng thấy mọi người xung quanh tìm nhiều lần mà không thấy nên sang xem như thế nào. Lúc tôi sang cũng chui qua khe nhỏ đập sẵn và tìm vào trong. Trong phòng chỉ có cái tủ lạnh, ít đồ để pha trà sữa...

Tôi thấy có cái tủ lạnh, mọi người bảo đã tìm rồi nhưng không thấy. Tìm quanh khoảng 2 vòng thì tôi quyết định mở tủ ra kiểm tra lần nữa. Tôi thấy có một miếng bìa cát tông to và nhiều túi đá xung quanh nên quyết định kéo lên xem. Miếng bìa đã bị ướt nên vừa nhấc lên đã bục ra. Sau đó, tôi phát hiện chân cháu bé thì hô toáng lên để mọi người vào cùng", anh Thìn nhớ lại.

Nguyễn Trường Giang sẽ phải nhận bản án thích đáng cho hành vi dã man của mình.

Anh Thìn phát hiện cháu bé trong tìm trạng nằm ngửa, mặt hướng lên trời, lạnh toát; cổ có dây quấn nhiều vòng.

"Tôi xem trên mạng thấy nhiều vụ án mạng có liên quan đến tủ lạnh nên quyết định kiểm tra thì phát hiện cháu bé. Lúc ấy vừa mừng vừa lo, chỉ sợ cháu có chuyện. Rất may đến nay sức khỏe cháu đã ổn định, nghi phạm đã bị bắt giữ", anh Thìn cho biết.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng đến tận Bệnh viện Nhi Trung ương thăm hỏi, tặng quà cháu Đ. chiều 15/8/2022.

Ông Nguyễn Văn Thược, SN 1957 – ông nội cháu, đại diện gia đình cảm ơn anh Đặng Công Thìn đã giúp gia tìm thấy cháu. Cảm ơn CBCS Công an tỉnh Hà Nam đã không ngại vất vả, đêm hôm truy bắt thủ phạm nhanh nhất và động viên, thăm hỏi gia đình ông.

“Gia đình tôi quá may mắn khi cháu khoẻ mạnh bình an. Xin tạ ơn tổ tiên phù hộ, cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là các cán bộ Công an đã không ngại khó khăn, vất vả, bắt giữ đối tượng, đảm bảo ANTT trên địa bàn”.

Tác giả: Phương Thuỷ - Chiến Thắng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân