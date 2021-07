Gần 300 tấn nhu yếu phẩm ủng hộ người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đến Cảng Bến Nghé

Số nhu yếu phẩm này gồm: gạo, rau, củ, quả, măng khô, lạc, cá khô, cà muối, măng muối, trứng... do người dân Nghệ An tự làm trong những ngày qua để chia sẻ với người dân TP HCM đang gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Ngay sau khi cập Cảng Bến Nghé, số nhu yếu phẩm sẽ được vận chuyển trực tiếp về các địa bàn trong TP HCM để hỗ trợ cho người dân. Được biết, Cảng Bến Nghé sẽ miễn phí toàn bộ chi phí dịch vụ cho viêc vận chuyển cũng như kho bãi của gần 300 tấn này

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu đã gửi lời cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn dành tình cảm đặc biệt cho TP, đồng lòng cùng TP vượt qua gia đoạn khó khăn này. Đồng thời gửi lời cảm ơn đến chương trình tuần lễ "Vì thành phố mang tên Bác" do Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An phát động.

TP HCM cam kết nỗ lực để toàn bộ sự đóng góp, hỗ trợ sẽ được kịp thời đưa đến đúng đối tượng, đúng mục đích công khai, minh bạch, chung tay chiến thắng đại dịch, sớm cùng cả nước đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Dịp này, Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé ủng hộ Ủy ban MTTQ TP HCM 100 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Trước đó, Cảng Bến Nghé cũng đã ủng hộ 200 triệu đồng cho Quỹ vắc-xin chống Covid-19 từ quỹ phúc lợi 1 ngày lương của mỗi cán bộ, công nhân viên.

Gần 300 tấn lương thực, thực phẩm do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An tự nguyện đóng góp đã đến Cảng Bến Nghé sáng 21-7.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận hỗ trợ từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Hoàng Triều

Nguồn tin: Báo Người Lao Động