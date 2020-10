Gần 3 tháng sau ca phẫu thuật tách rời, cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi được xuất viện, xuất hiện cực rạng rỡ và dễ thương

Ghi nhận của chúng tôi lúc 8h sáng cùng ngày, các y bác sĩ BV Nhi đồng Thành phố tất bật chuẩn bị cho buổi xuất viện của chị em Trúc Nhi - Diệu Nhi. Sau những tháng ngày điều trị, chiến đấu kiên cường trên giường bệnh, hiện sức khỏe của 2 con rất tốt. Được các y bác sĩ cho phép, Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ về nhà thăm gia đình trước khi quay lại BV để tiến hành các cuộc hậu phẫu tiếp theo.

Sau gần 3 tháng điều trị, 2 bé đã tạm thời xuất viện để về nhà

Chị em Trúc Nhi - Diệu Nhi xuất hiện cùng bố mẹ và ông bà, 2 chị em vui vẻ chụp hình cùng mọi người, thấy các cô chú y bác sĩ tới chụp hình và chúc mừng, 2 bé đều cười rạng rỡ.

Chị Táo - Trúc Nhi

Em Dâu - Diệu Nhi

2 chị em xinh xắn với những biểu cảm dễ thương.

Trúc Nhi "ngáp ngủ dễ thương" vì dậy sớm.

Ông bà nội và họ hàng chụp hình cùng 2 bé

Các y bác sĩ, điều dưỡng điều trị cho Trúc Nhi - Diệu Nhi

Rất đông PV, báo chí có mặt để thông tin về lễ xuất viện của 2 chị em

9h00, tham dự buổi xuất viện của Trúc Nhi - Diệu Nhi có sự xuất hiện của Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - Nguyễn Tấn Bỉnh, GS. Trần Đông A - người hỗ trợ, hướng dẫn cho ê-kíp tách rời Song nhi.

Phát biểu tại buổi xuất viện của Song nhi, Giám đốc BV Nhi đồng Thành phố Trương Quang Định cho biết ca phẫu thuật gần 3 tháng trước chỉ là thành công bước đầu của 2 bé. Để có 1 cơ thể lành lặn, 2 bé có đầy đủ chức năng (tiêu hóa, sinh sản...) cần phải trải qua 4 cuộc phẫu thuật đầy cam go khác.

Hiện tại, bé Diệu Nhi được tạo hậu môn tạm 2 đầu, trong vòng 1 tháng tới sẽ đóng hậu môn tạm cho bé, riêng Trúc Nhi hoàn toàn không có hậu môn thật, rất khó để tạo hậu môn tạm cho Trúc Nhi. Tuy nhiên, giờ Trúc Nhi lại phát triển tốt hơn Diệu Nhi do việc đặt hậu môn tạm cho 2 bé.

Giám đốc BV Nhi đồng Thành phố Trương Quang Định phát biểu tại buổi xuất viện của 2 chị em Trúc Nhi - Diệu Nhi

Các đại biểu cùng người dân có mặt chúc mừng Song nhi xuất viện

Về hệ niệu sinh dục, may mắn là 2 bé có 2 thận, tuy nhiên thận lại đổ chung về bàng quang..., rất may sau phẫu thuật, 2 bé đi tiểu tiện bình thường, đó là một thành công của ê-kíp mổ. Về hệ cơ xương khớp, rất may là những bất thường trước đó đang phát triển tốt, "chúng tôi đang chờ đợi và theo dõi" - TS. Trương Quang Định cho biết.

Tuy nhiên, về mặt hô hấp, Diệu Nhi có tình trạng bị lõm ngực, Diệu Nhi cũng bị hẹp khí quản... "Diệu Nhi có vấn đề về mặt thần kinh nên việc bé hay tiếp xúc với mọi người, lúc nào cũng cười, cũng tươi vui, khác hẳn với Trúc Nhi. Chúng tôi sẽ đánh giá vào năm các bé 2 tuổi để chụp MRI cho các bé để có hướng điều trị tốt hơn", TS Trương Quang Định nói.

Bức vẽ về 2 cháu bé được treo tại bệnh viện

Trước đó vào ngày 30/9, BV cũng đã tổ chức vui chơi Trung thu cho 2 chị em Trúc Nhi - Diệu Nhi cùng hàng trăm em nhỏ khác tại BV. Theo TS.BS Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết để có được 1 cơ thể nguyên vẹn, thời gian tới, hai bé phải trải qua thêm 4 cuộc đại phẫu để tạo hình khung chậu, tiết niệu, tiêu hóa và tầng sinh môn.

Như chúng tôi đã thông tin, Trúc Nhi - Diệu Nhi sinh ngày 6/7/2019 tại Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM, là hai bé gái song sinh dính liền phức tạp. Sau khi sinh mổ thành công, các bác sĩ tại BV Nhi đồng Thành phố đã tiến hành theo dõi, chăm sóc các bé theo một chế độ đặc biệt. Sau hơn một năm chung sống trong cùng một cơ thể với muôn vàn những điều bất tiện không diễn tả bằng lời, Trúc Nhi - Diệu Nhi đã cùng 100 y bác sĩ chiến đấu đầy dũng cảm suốt 12 tiếng trong phòng mổ vào hôm 15/7 - cuộc đại phẫu quan trọng của đời mình.

