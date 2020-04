Gã trai tung tin có người chết do Covid-19 để trả thù tình

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hải (31 tuổi, trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình) về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Cơ quan điều tra làm việc với Phạm Văn Hải. (Ảnh: báo Thái Nguyên)

Theo cơ quan điều tra, trước đó, cơ quan chức năng phát hiện tài khoản facebook “Tocdep Thanhtinh” đăng tải thông tin với nội dung: “Thôi xong rồi Thái Nguyên mình đã có người chết do COVID mà Nhà nước mình lại dấu” và hình ảnh kèm theo dòng chữ “Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt để xuất hành”.

Thông tin sai sự thật trên đã thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ, gây hoang mang trong dư luận.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, facebook “Tocdep Thanhtinh” là của một người phụ nữ trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình. Năm 2016, người phụ nữ này quen biết và có quan hệ tình cảm với Phạm Văn Hải nhưng gần đây đã chia tay.

Thời gian yêu nhau, Hải được bạn gái cho biết mật khẩu tài khoản facebook của mình. Tháng 6/2019, Hải đã chiếm quyền sử dụng facebook “Tocdep Thanhtinh” và thay đổi mật khẩu.

Đến ngày 10/4/2020, Phạm Văn Hải đã sử dụng facebook “Tocdep Thanhtinh” để đăng tải thông tin sai sự thật như trên.

Tại cơ quan công an, Phạm Văn Hải khai nhận đã đăng tải thông tin thất thiệt về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với mục đích trả thù chuyện tình cảm khi bị chia tay.

Căn cứ hành vi và mức độ, tính chất vi phạm của đối tượng, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Thái Nguyên đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Phú Bình để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 16/4, Công an huyện Phú Bình đã bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hải và tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tiến Nguyên

Nguồn tin: Báo Dân trí