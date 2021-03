FC Agribank Nam Nghệ An vô địch giải bóng đá tranh Cup BANCA Bắc Trung Bộ lần thứ 1

Sau 3 ngày tranh tài, giải thi đấu thu hút các cầu thủ đều thi đấu rất hào hứng và chuyên nghiệp. 6 đội tham gia giải bóng năm nay gồm FC Agribank Nam Nghệ An, FC Agribank Nghệ An, FC Hà Tĩnh II, FC Agribank Tây Nghệ An, FC Bảo hiểm Agribank, FC Agribank Hà Tĩnh I đều chuẩn bị cho mình những cầu thủ tốt nhất nên từ những giây phút nhập cuộc đầu tiên cầu thủ của các đội đã cạnh tranh nhau trong từng pha bóng, cống hiến cho khán giả những trận bóng hấp dẫn.

Cuối cùng, FC Agribank Nam Nghệ An đã vượt qua 5 đội tuyển còn lại qua 4 trận thi đấu, chính thức dành Cup BANCA Bắc Trung Bộ lần thứ 1.

Ông Đậu Ngọc Linh – Giám đốc ABIC Nghệ An phát biểu tổng kết giải

Giải bóng đá không chỉ là cơ hội để kết nối các đơn vị trên địa bàn mà đây còn là cơ hội thử sức, giao lưu cùng nhau trên sân cỏ, là dịp gặp gỡ, giúp đỡ mọi người hiểu và gắn kết nhau hơn nữa giữa cán bộ Agribank và cán bộ Abic. Bên cạnh đó, giải bóng đá còn thể hiện tinh thần gắn kết cùng phát triển, hướng tới những mục tiêu chung, nhân rộng an sinh xã hội, quyên góp ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung bộ.

Một vài hình ảnh ấn tượng tại lễ trao giải:

Ban tổ chức trao giải Thủ môn xuất sắc nhất cho thủ môn Đậu Bá Trường - FC Agribank Nam Nghệ An

Danh hiệu Vua phá lưới thuộc về thủ môn Cổ Trung Thiện - FC Agribank Nam Nghệ An

Ban tổ chức trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải cho cầu thủ Nguyễn Hữu Sơn - FC Agribank Hà Tĩnh

Ban tổ chức tặng hoa cho Tổ trọng tài và 6 đội bóng tham dự giải

Giải phong cách năm nay thuộc về FC Agribank Hà Tĩnh 2

FC Agribank chi nhánh Nghệ An nhận giải thưởng 3 chung cuộc

Giải nhì thuộc về FC Agribank chi nhánh Hà Tĩnh

Niềm vui của FC Agribank Nam Nghệ An khi lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá tranh Cup BANCA Bắc Trung Bộ lần thứ 1.

Tác giả: Hậu Nguyễn

Nguồn tin: Antt.nguoiduatin.vn