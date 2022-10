Facebooker Đặng Như Quỳnh lĩnh 2 năm tù

Chiều nay 27-10, TAND quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đã tuyên án 2 năm tù đối với bị cáo Đặng Như Quỳnh (42 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo cáo buộc, cuối năm 2019 đến tháng 4-2022, bị cáo Đặng Như Quỳnh sử dụng tài khoản Facebook "Đặng Như Quỳnh" có hơn 300.000 lượt theo dõi để đăng tải các bài viết do mình soạn thảo hoặc chia sẻ lại bài viết của người khác.

Cụ thể, ngày 2-4, mặc dù không có thông tin ông Đỗ Anh Dũng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị xử lý hình sự, song bị cáo Quỳnh đã tự suy diễn, đăng tải công khai trên Facebook cá nhân bài viết có nội dung ám chỉ về việc các cơ quan tố tụng sẽ tiến hành xử lý hình sự đối với ông này.

Đến ngày 5-4, khi các cơ quan tố tụng công bố thông tin về việc xử lý hình sự đối với ông Dũng, Đặng Như Quỳnh đã chỉnh sửa bài viết, bổ sung thêm nội dung được các cơ quan tố tụng công khai để định hướng người đọc tin rằng mình biết trước thông tin về việc xử lý hình sự ông Dũng.

Tiếp đó, Đặng Như Quỳnh tiếp tục tự suy diễn về việc cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex (công ty có mã chứng khoán GEX), chủ tịch hội đồng quản trị của Tổng công ty Viglacera - CTCP (công ty có mã chứng khoán VGC).

Ngày 6-4, Đặng Như Quỳnh sử dụng tài khoản Facebook của mình đăng hai bài viết có nội dung sai sự thật về việc các cơ quan tố tụng sẽ tiến hành khởi tố, điều tra, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tuấn kèm theo hình ảnh cá nhân của ông này. Cùng với đó, Đặng Như Quỳnh đăng tải thông tin ông Tuấn sở hữu phức tạp nhiều công ty đại chúng có hoạt động niêm yết trên sàn chứng khoán. Sau khi Quỳnh đăng tải, các bài viết trên được hàng ngàn cá nhân tương tác, bình luận, chia sẻ.

Ngày 12-4, ông Nguyễn Văn Tuấn và một số nhà đầu tư chứng khoán đã có đơn tố giác hành vi của Đặng Như Quỳnh. Tiếp đó, ngày 29-8, Bộ Thông tin và Truyền thông xác định hành vi của Đặng Như Quỳnh đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân ông Nguyễn Văn Tuấn.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định các bài viết của Đặng Như Quỳnh là một trong những nguyên nhân gây ra hiệu ứng tiêu cực đối với các mã chứng khoán có liên quan đến ông Nguyễn Văn Tuấn nói riêng, thị trường chứng khoán nói chung trong giai đoạn từ ngày 6 đến ngày 12-4. Đến ngày 13-4, Đặng Như Quỳnh đã bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an bắt khẩn cấp.

Tại tòa, bị cáo Quỳnh thừa nhận hành vi song cho rằng cơ quan công tố truy tố "hơi nặng". Bị cáo khai không quen biết hay mâu thuẫn gì với ông Tuấn hay các doanh nghiệp liên quan, chỉ vì "hám like" nên đăng tải các bài viết để "câu like" chung chung, không nhằm mục đích gì. Các bài viết do Quỳnh sao chép từ một Facebook của người bạn rồi chỉnh sửa, thêm ảnh.

Toàn bộ hành vi, Quỳnh khai thực hiện một mình, hoàn toàn là ý thức chủ quan của bị cáo, "không có cơ quan tổ chức nào đứng sau. Khi đăng tải, bị cáo không lường trước được các hậu quả liên quan ông Tuấn và người liên quan. Sau này mới nhận ra"- bị cáo Quỳnh nói

HĐXX phân tích, công dân có quyền tự do dân chủ, được thể hiện quan điểm trên cơ sở luật pháp cho phép và không được xâm phạm quyền người khác, gồm nhân thân, quyền lợi chính trị và kinh tế. Hành động của bị cáo không chỉ ảnh hưởng đến bản thân ông Tuấn, mà còn gây hại rất nhiều cho thị trường tài chính, chứng khoán và hàng ngàn nhà đầu tư.

