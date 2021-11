Eximbank lại sắp biến động ghế lãnh đạo thượng tầng?

HĐQT ngân hàng Eximbank (mã chứng khoán: EIB) vừa thông qua ngày đăng ký cuối cùng 24/11 để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, dự kiến HĐQT Eximbank sẽ bao gồm 7 nhân sự, trong đó có ít nhất một thành viên độc lập.

Thời gian Eximbank thông báo cho cổ đông về việc đề cử nhân sự dự kiến được bầu vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến vào ngày 30/11. Sau đó, ngân hàng sẽ nhận hồ sơ đề cử đến ngày 22/12, rà soát trong tháng 1/2022.

Dự kiến thời gian tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021 lần hai trong đó có nội dung bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm tới.

Đến nay, Eximbank là ngân hàng duy nhất vẫn chưa thể tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2021 do không đủ số lượng cổ đông tham dự. Ngân hàng này sau đó đưa ra lịch tổ chức lại họp đại hội vào cuối tháng 7 nhưng cũng không thể tổ chức do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trước đó, đại hội thường niên của ngân hàng năm 2019, 2020 sau nhiều lần tổ chức vẫn bất thành do mâu thuẫn giữa các nhóm cổ đông.

Trước đó, trong bản kiến nghị đầu tiên được gửi đến họp đại hội cổ đông thường niên lần một tổ chức hồi tháng 4, 8/9 thành viên HĐQT Eximbank bị 2 nhóm cổ đông đề nghị miễn nhiệm, bao gồm cả Chủ tịch HĐQT đương nhiệm Yasuhiro Saitoh.

Theo tài liệu nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2020-2025 được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, 4 thành viên mới được đề cử bao gồm bà Lê Hồng Anh, ông Đào Phong Trúc Đại, ông Nguyễn Hiếu, ông Yasuo Takeuchi.

Trong đó, bà Hồng Anh và ông Đại đang làm quản lý tại các công ty thành viên liên quan Thành Công Group, ông Hiếu là thành viên HĐQT Công ty Chứng khoán Rồng Việt còn ông Takeuchi đến từ ngân hàng Nhật Bản SMBC.

Trong 6 tháng qua, cổ phiếu của Eximbank trong nhiều phiên giao dịch được sang tay theo hình thức thỏa thuận với khối lượng lớn 3-4 triệu đơn vị giao dịch trong khi thanh khoản khớp lệnh bình quân chỉ vài trăm nghìn cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu EIB từ đầu năm đến nay (Ảnh: TV).

Hàng loạt giao dịch thỏa thuận cổ phiếu Eximbank xuất hiện giữa lúc thông tin sẽ có sự xáo trộn về cổ đông của nhà băng này. Hiện tại, cổ đông lớn nhất xuất hiện chính thức tại Eximbank là SMBC với 15% cổ phần.

Phía SMBC vừa hoàn tất việc mua lại 49% vốn điều lệ công ty tài chính FE Credit từ VPBank. Cùng với những hoạt động đầu tư, hợp tác cùng VPBank, ngân hàng của Nhật Bản được cho rằng đang sẵn sàng rút khỏi Eximbank.

Giữa những ồn ào liên quan đến các nhóm cổ đông chưa rõ hồi kết, kết quả kinh doanh của Eximbank đang tụt lại so với toàn ngành. Lũy kế từ đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 966 tỷ đồng, thấp hơn 12% so với cùng kỳ 9 tháng 2020. Đặc biệt, đây là nhà băng duy nhất suy giảm lợi nhuận 9 tháng trong số hơn 20 ngân hàng đang niêm yết trên sàn chứng khoán.

Biểu đồ: Việt Đức.

Dù lợi nhuận kém khả quan, cổ phiếu của Eximbank vẫn tăng giá mạnh thời gian qua. Trong một tháng gần nhất, thị giá EIB tăng 13%, mức cao nhất trong nhóm các cổ phiếu ngân hàng trên sàn HSX. Đóng cửa phiên sáng 12/11, cổ phiếu EIB tăng trần lên mức giá 28.200 đồng.

Tác giả: Việt Đức

Nguồn tin: Báo Dân trí