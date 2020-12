Eurowindow - Uy tín thương hiệu khẳng định bằng kỹ năng nghề chuyên nghiệp

Hội thi thợ giỏi ngành Xây dựng Việt Nam năm 2020 là sân chơi giúp Eurowindow giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cọ xát với các nhà thầu, doanh nghiệp trên thị trường. Thông qua cuộc thi, Ban lãnh đạo công ty có những đánh giá khách quan về trình độ, tay nghề công nhân lắp đặt, công nhân sản xuất để từ đó có biện pháp bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự.





Đại diện lãnh đạo Eurowindow và các đơn vị tham gia dự thi nhận cờ lưu niệm từ Ban tổ chức Hội thi

Để đảm bảo chất lượng công trình thực tế, bên cạnh sự chu đáo của Ban tổ chức, các đội thi của Eurowindow đã chuẩn bị phương tiện và công cụ hết sức kỹ lưỡng, thực hiện các bài thi một cách chuyên nghiệp, hoàn thành sản phẩm đạt chất lượng cao.

Công nhân Eurowindow thi hàn kỹ thuật cao tại trường Cao đẳng nghề Việt Xô

Công nhân Eurowindow thi lắp đặt cửa nhôm tại công trường Matrix One

Tham dự hội thi, sau những màn so tài kịch tính, 4 đội lắp đặt cửa nhôm và 02 thí sinh thi hàn kỹ thuật cao của Công ty CP Eurowindow đã xuất sắc giành điểm cao trong bản đánh giá của Ban giám khảo.

Anh Trương Thế Vinh – Công nhân xưởng sản xuất Nhôm Eurowindow đạt danh hiệu Bàn tay vàng tại Hội thi thợ giỏi ngành xây dựng Việt Nam năm 2020





Bàn tay vàng và 3 thợ giỏi lắp đặt cửa nhôm Eurowindow được tôn vinh tại hội thi ngành xây dựng năm 2020

Theo chia sẻ của Hội đồng giám khảo thi, căn cứ để đánh giá thí sinh của ban giám khảo gồm có 4 nhóm tiêu chí: tác phong làm việc của người thợ, trang phục đảm bảo an toàn, ý thức giữ gìn môi trường làm việc trong lành (hút thuốc không đúng chỗ, nói tục khi làm việc cũng bị trừ điểm); sự khéo léo, phối hợp tổ chức để làm việc theo nhóm; hiểu biết về vật liệu được sử dụng trong quá trình thi công; hiểu và sử dụng được thành thạo các máy móc hiện đại, tiên tiến nhất được đưa vào sử dụng hiện nay trên các công trường xây dựng.

Quy trình chấm thi của các giám khảo đảm bảo công bằng, chính xác, đánh giá đúng; các giám khảo đều là các chuyên gia đến từ các tập đoàn, các công ty chuyên quản lý dự án, các trường chuyên đào tạo công nhân lành nghề.

“Sau 2 ngày thi, có chủ đầu tư đã cho biết, nếu giờ bắt thợ của họ tiếp tục đồng loạt tạo ra sản phẩm đạt đẳng cấp như các thí sinh đã thực hiện được là đòi hỏi không khả thi. Điều đó cho thấy, sản phẩm mà các thí sinh làm ra trong những ngày thi vừa qua là những sản phẩm rất cao cấp” – Đại diện Hội đồng giám khảo thi cho hay.

Với 10 danh hiệu bàn tay vàng, 4 danh hiệu thợ giỏi, Eurowindow trở thành một trong những đơn vị giành được nhiều danh hiệu nhất tại hội thi. Những kết quả đạt được tại hội thi đã tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực của Eurowindow trước các CĐT, nhà tư vấn và các doanh nghiệp xây dựng.

Thực tế suốt 18 năm qua, Eurowindow luôn đề cao chất lượng sản phẩm, chất lượng công trình, coi đó là yếu tố then chốt hàng đầu khẳng định vị thế của doanh nghiệp. Để hiện thực hóa mong muốn đó, Ban lãnh đạo công ty bên cạnh việc đầu tư dây chuyền, máy móc thiết bị mới, hiện đại còn tích cực tổ chức các hoạt động đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân.

Gia nhập vào mạng lưới nhân tài của Eurowindow, đội ngũ công nhân sản xuất, công nhân lắp đặt mới sẽ được đào tạo để sớm bắt nhịp và hòa nhập với môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp. Công nhân Eurowindow cũng thường xuyên được đào tạo bổ trợ, nâng cao kiến thức, hướng dẫn trực tiếp bởi các lãnh đạo quản lý có năng lực, nhiều kinh nghiệm hoặc các chuyên gia của các đơn vị uy tín trong và ngoài nước.

Để tạo động lực gắn bó lâu dài cho người lao động, Eurowindow ban hành nhiều chính sách ưu đãi, chăm lo đời sống cho đội ngũ công nhân lao động. Ngoài chế độ lương được đánh giá xứng đáng dựa trên năng lực và hiệu quả công việc, thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng tháng lương thứ 13, các hình thức động viên khen thưởng khác cũng được áp dụng linh hoạt tại Eurowindow như: thưởng CBNV xuất sắc, thưởng thi đua, thưởng sáng kiến cải tiến hiệu quả, thưởng đột xuất dựa trên thành tích xuất sắc hoàn thành công việc của các cá nhân…





Hoạt động Teambuilding thường xuyên được Eurowindow tổ chức nhằm động viên tinh thần CBNV

Ngoài những phúc lợi xã hội thông thường, CBCNV Eurowindow còn được hưởng một số chính sách đãi ngộ riêng như: được hưởng chế độ thăm khám sức khỏe định kỳ, tổ chức sinh nhật …

Xây dựng bản sắc văn hoá riêng, đội ngũ nhân sự Eurowindow còn có cơ hội tham gia các hoạt động tập thể sôi nổi như teambuilding, văn hóa văn nghệ…. các Câu lạc bộ: Bóng đá, Bóng bàn, Yoga... tạo nên đời sống tinh thần phong phú và tâm lý thoải mái cho CBNV sau những giờ làm việc căng thẳng.

Hội thi thợ giỏi ngành Xây dựng Việt Nam năm 2020 có sự tham gia của 250 thợ lành nghề đến từ hơn 20 tổng công ty, công ty có thương hiệu hàng đầu trong ngành xây dựng, tranh tài thi đấu ở 07 nghề: Xây-trát; Ốp lát; Lắp dựng cốt thép; Lắp dựng cửa nhôm kính; Hàn kỹ thuật cao; Cấp thoát nước; Hệ thống điện.

Khác với các Hội thi tay nghề truyền thống trước đây là các môn thi chỉ được thực hiện trong tình huống giả định ở xưởng thực hành các trường đào tạo nghề, thì hội thi lần này, địa điểm tổ chức thi chính là 3 công trường xây dựng thực tế tại Hà Nội gồm: Matrix One, HD Mon (The Zei), The Nine Tower… Riêng nghề hàn, do đặc thù công việc, được tổ chức thi tại trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, tại Xuân Hòa (Phúc Yên, Vĩnh Phúc).

