Dùng súng AK cướp tiệm vàng ở Huế: Mới có 8 người giao nộp vàng

Sáng 3/8, nguồn tin từ Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, lực lượng công an hiện ghi nhận 8 người trả lại số vàng bị cướp ở 2 tiệm vàng tại chợ Đông Ba. Tổng số vàng được trả khoảng 2,5 lượng.

Theo Công an TP Huế, trích xuất từ camera an ninh gần vị trí xảy ra vụ việc, rất nhiều người ào ra nhặt vàng tại thời điểm tên cướp vứt vàng ra giữa đường. Hiện đơn vị có lời kêu gọi giao nộp lại vàng, nếu ai cố tình không trả sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Rất nhiều người bất chấp nguy hiểm lao ra đường "hôi của" sau khi Quốc tung số vàng vừa cướp được ra đường.

Trước đó, Ban quản lý chợ Đông Ba cũng tổ chức khen thưởng, tuyên dương những tiểu thương, người lao động ở chợ tự nguyện trả lại vàng cho công an.

Như VTC News đưa tin, khoảng 12h30 ngày 31/7, nghi phạm Ngô Văn Quốc mặc quần áo công an, đeo hàm đại uý, sử dụng súng AK xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thắng Lợi, bắn chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng và cướp vàng. Sau đó, nghi phạm vứt vàng ra phía vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu Gia Hội.

Nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng của Công an tỉnh và Công an TP Huế có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng.

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và một số cán bộ công an khác, trực tiếp tiếp cận nghi phạm, trò chuyện và thuyết phục. Tuy nhiên, đối tượng muốn gặp trực tiếp Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đại tá Sơn đã gặp, động viên, thuyết phục, nghi phạm đồng ý buông súng, đầu hàng.

