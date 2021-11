Đưa xe rùa sang nhà hàng xóm chở trộm két sắt chứa vàng

Ngày 30/11, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Viết Cường (SN 1978, trú tại xã Lý Thành, huyện Yên Thành) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an xã Lý Thành, huyện Yên Thành tiếp nhận đơn trình báo của bà L.T.N. (SN 1942, trú tại xã Lý Thành) về việc gia đình bà bị kẻ gian đột nhập vào nhà, lấy trộm két sắt bên trong có 3 chỉ vàng.

Tang vật của vụ án.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Lý Thành phối hợp Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Yên Thành nhanh chóng tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ. Quá trình điều tra, công an bắt giữ đối tượng Lê Viết Cường về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Lê Viết Cường đã khai nhận, lợi dụng lúc gia đình bà N. vắng nhà, Cường đột nhập vào nhà, lấy trộm két sắt rồi dùng xe rùa để đưa về nhà mình. Sau đó, Cường dùng xà beng phá két để lấy 3 chỉ vàng bên trong.

Hiện, Công an huyện Yên Thành đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV