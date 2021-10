Dư luận 'mất ăn mất ngủ' vì 1 câu bình luận của báo CAND dưới bài đăng về vụ từ thiện Thủy Tiên

Cộng đồng mạng

Ngày 7/10, báo Người Lao Động đưa tin Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã chuyển lá đơn tố cáo Thủy Tiên đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP để xác minh, xem xét và giải quyết theo thẩm quyền. Được biết lá đơn này do bà Ngô Thị Oanh Phương nộp để tố cáo Thủy Tiên về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.