Dự án trụ sở mới Sở Tài chính Nghệ An 'khủng' ra sao?

Theo đó, ngày 11/12/2020, ông Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định số 4521/QĐ-UBND về việc Phế duyệt điều chỉnh, bổ sung, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình: Trụ sở làm việc mới của Sở Tài chính Nghệ An tại phường Hưng Phúc, TP Vinh (Nghệ An). Cụ thể, nội dung bổ sung, điều chỉnh, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán như sau:

Về hạng mục nhà làm việc: Bổ sung mái tại sảnh chính: diện tích 92m2; Kết cấu thép, liên kết hàn sơn tĩnh điện kết hợp bulong, lợp kính cường lực 2 lớp, dày 13,52mm. Điều chỉnh tấm đan rãnh thu nước tầng hầm từ tấm gang sang tấm thép liên kết hàn; Bổ sung ốp đá granit mặt trước thang máy tầng 5,6,7,8; Bổ sung trần thạch cao tại sân khấu của hội trường và hành lang tầng 6; Bổ sung cửa chống cháy bằng thép; Bổ sung một số bóng đèn led trang trí….

Về điều chỉnh các hạng mục phụ trợ gồm: Bổ sung bồn hoa tại sảnh chính nhà làm việc kết cấu BTCT mác 300, đổ đất trồng hoa và trồng cỏ nhung, tổng diện tích 144m2.

Tại quyết định này, UBND tỉnh Nghệ An đã bổ sung khối lượng đã có thiết kế được phê duyệt nhưng do tính toán sai sót gồm: Khối lượng thang bộ từ tầng 3 lên tầng 8; Khối lượng kết cấu một số kiện cột, dầm và giằng tường; Khối lượng trát ngoài của các dầm biên; Khối lượng xây của một số vị trí; Khối lượng bậc cấp, đường dốc khuyết tật…. Ngoài ra, tại quyết định này còn bổ sung một loạt thiết bị như: Thang máy, điều hoà không khí, phòng cháy chữa cháy…

Dự án xây dựng trụ sở mới Sở Tài chính Nghệ An

Sau khi điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt trước đó từ 93.069.853.000 đồng tăng lên 100.319.859.000 đồng; tăng hơn 7 tỷ đồng so với Quyết định 1266/QĐ-UBND ngày 22/4/2020. Công trình trụ sở mới Sở Tài chính Nghệ An có quy mô 9 tầng nổi, 1 tầng hầm với tổng diện tích xây dựng là 952m2.

Hiện, Công ty CP thi công Cơ giới và Xây lắp 171 là đơn vị thi công gói thầu phần xây dựng nhà làm việc và hội trường. Đơn vị tư vấn giám sát là Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An.

Sự cố rơi vận thang tại công trình do Công ty CP Thi công cơ giới và xây lắp 171 thi công

Vào thời điểm trên, các công nhân đi thang cuốn (dùng vận chuyển vật liệu xây dựng và công nhân) của công trình để làm việc trên tầng cao tòa nhà. Khi thang cuốn đang lên đến tầng 8, bất ngờ bị đứt dây, rơi xuống đất.

Bác sĩ điều trị cho 8 công nhân bị tai nạn lao động.

Tính đến tối 2/1, bác sĩ Nguyễn Hữu Tân, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, trong số nạn nhân bị tai nạn lao động ở công trình xây dựng trụ sở Sở Tài chính Nghệ An được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện đã có thêm 1 bệnh nhân tử vong.

Danh tính nạn nhân là Trần Công Hiếu (SN 1977), trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Ngoài ra, bệnh nhân Phạm Văn Phượng (SN 1974), trú xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành tiên lượng xấu, bệnh viện đã bàn giao về cho gia đình.

Trước đó, chiều cùng ngày, nạn nhân Đặng Minh Cung (SN 1958) được xác định tử vong trước khi đến bệnh viện.

Hiện, 8 nạn nhân còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An trong tình trạng đa chấn thương.

Liên quan đến vụ việc, ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viện, hỗ trợ các nạn nhân đang điều trị. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ vụ tai nạn lao động thương tâm.

An Ninh Tiền Tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn