Dự án Tecco Home An Phú: Bán nhà khi chưa có móng?

Tung chiêu “dụ” khách hàng

Thời gian vừa qua, trên các trang web như thuanhunggroup.com, teccorp.vn, unihomes.vn... rầm rộ giới thiệu về dự án Tecco Home An Phú tọa lạc tại phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dự án này do Công ty CP Tổng công ty Tecco Miền Nam (công ty Tecco Miền Nam) làm chủ đầu tư.

Vị trí của dự án Tecco Home An Phú được đánh giá là đắc địa khi toạ lạc tại mặt tiền đường DT743, một trong những tuyến đường huyết mạch của khu vực. Hơn nữa, khi ra mắt đúng vào lúc Thuận An được lên Thành phố mới của Bình Dương và An Phú cũng trở thành trung tâm kinh tế quan trọng của Thuận An. Đặc biệt, đường DT743 đang mở rộng lên 8 làn xe lớn, bổ sung 2 nút cầu vượt tại: Ngã tư 550 (Vincom Dĩ An) và Vòng Xoay An Phú.

Phối cảnh dự án Tecco Home An Phú được chào bán rầm rộ trong thời gian vừa qua

Với tổng diện tích 4497,5m2 và mật độ xây dựng 41,15%, Tecco Home An Phú sẽ được xây dựng 1 block gồm 22 tầng nổi và 2 tầng hầm để xe. Tầng 1 và tầng 2 sẽ là trung tâm thương mại, từ tầng 3 đến tầng 22 sẽ là các tầng căn hộ với tổng cộng 420 căn hộ. Đặc biệt, tại tầng 3 của dự án này sẽ có căn hộ có sân vườn. Đồng thời, các căn hộ tại dự án cũng có diện tích đa dạng từ 40m2 đến 76m2, có 1 đến 3 phòng ngủ.

Cũng theo những lời giới thiệu, với giá bán chỉ từ 21 triệu đồng/m2, Tecco Home An Phú được đánh giá là nơi đáng đầu tư của khách hàng. Bởi, dự án này được kết hợp với 3 yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” và các ưu điểm nổi bật khác.

Nhằm tìm hiểu cụ thể hơn về dự án Tecco Home An Phú, PV đã vào trang web unihomes.vn và để lại thông tin để được tư vấn. Sau đó, PV được một người tên Huyền là nhân viên của Công ty CP Bất động sản Unihomes liên hệ lại và hẹn PV lên tham quan nhà mẫu rồi sẽ tư vấn cụ thể hơn. “Nếu anh mua đầu tư thì nên mua dự án này. Vì giá bán hiện đang rất tốt, vị trí đẹp và pháp lý đầy đủ”, Huyền cho biết.

Theo lời hẹn, PV đã đến khu vực nhà mẫu của dự án Tecco Home An Phú để được nhân viên này tư vấn cụ thể. Tại đây, Huyền cho biết, để mua 1 căn hộ tại dự án khách hàng sẽ phải đóng trước 50 triệu đồng để booking giữ chỗ. Đồng thời, khách hàng sẽ được đăng ký vào Phiếu đề nghị giữ chỗ. Khoảng 7 ngày sau, khách hàng phải đóng tiếp cho đủ 15% giá trị hợp đồng. Lúc này, khách hàng sẽ được ký vào Phiếu đăng ký mua căn hộ với chủ đầu tư là Công ty Tecco Miền Nam.

Bên cạnh đó, Huyền cũng đưa cho PV xem thêm một số phương thức thanh toán nhanh có đóng dấu của Công ty Tecco Miền Nam và nói: “Chủ đầu tư đang có chính sách hỗ trợ cho các khách hàng thanh toán nhanh và mua số lượng nhiều. Anh thanh toán 50% giá trị hợp đồng sẽ được chiết khấu thêm 3%; 70% giá trị hợp đồng sẽ được chiết khấu 6%. Đặc biệt, nếu anh thanh toán luôn 95% giá trị hợp đồng sẽ được hỗ trợ chiết khấu lên đến 10%. Ngoài ra, khi mua căn hộ tại dự án anh còn có cơ hội được bốc thăm trúng thưởng xe SH Mode, bộ tủ bếp, tủ lạnh, máy giặt...”.

Bán căn hộ khi chưa có móng

Nói về việc mở bán các căn hộ tại dự án Tecco Home An Phú, Huyền cho biết: “Ngày 14/06/2020, Công ty Tecco Miền Nam tổ chức lễ mở bán và chốt căn với khách hàng tại nhà hàng White Place ở số 108 Phạm Văn Đồng – Thủ Đức. Lượng khách hàng booking cũng đã khá nhiều, anh nên đóng tiền giữ chỗ sớm để chọn được vị trí đẹp”.

Khi PV hỏi về hồ sơ pháp lý của dự án Tecco Home An Phú, Huyền đưa cho PV xem tờ chấp thuận đăng ký đầu tư của UBND tỉnh Bình Dương cấp cho Công ty Tecco Miền Nam và Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 của UBND Thị xã Thuận An (nay là TP Thuận An) cấp cho công ty Tecco Miền Nam rồi nói: “Anh cứ yên tâm mà mua đầu tư, pháp lý bên em đã đầy đủ rồi”(?)

Công nhân, máy móc đang tiến hành công đoạn ép cọc thử tải cho dự án Tecco Home An Phú.

Qua khảo sát thực tế, PV nhận thấy khu đất được giới thiệu là dự án Tecco Home An Phú đã được chủ đầu tư quây kín bằng tôn. Bên trong dự án đã có một số thiết bị, máy móc và một số công nhân đang thực hiện công đoạn tiến hành ép cọc thử tải trên khu đất của dự án.

Điều này có nghĩa dự án này vẫn chưa được hoàn thành xong phần móng, chưa có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của toà nhà để đưa ra kinh doanh theo quy định của pháp luật. Khi mà tại Khoản 1, Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 có quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh: “Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó”.

Vậy, liệu rằng đây có phải là chiêu trò nhằm “lách luật” để huy động vốn trái phép của công ty Tecco Miền Nam hay không khi mà dự án Tecco Home An Phú vẫn chưa hoàn thiện xong phần móng nhưng công ty này vẫn cho giới thiệu, chào bán và thu tiền từ khách hàng.

Được biết, dự án Tecco Home An Phú đã được chủ đầu tư là Công ty Tecco Miền Nam tiến hành động thổ khởi công vào ngày 31/03/2020 với sự tham dự của rất nhiều vị lãnh đạo của công ty này. Cũng cần nói thêm, thời điểm đó dư luận không khỏi bức xúc khi cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội, chung tay để đẩy lùi đại dịch Covid-19 thì công ty này vẫn “bất chấp” làm lễ khởi công dự án.

Tác giả: Anh Đức

Nguồn tin: VietQ.vn