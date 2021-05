Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An: Bộ Tài chính yêu cầu kiểm tra, rà soát

Trong tỉnh

Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An khẩn trương kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến các đơn rút vốn Dự án Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An do hồ sơ đề nghị thanh toán bị nghi vấn có sai lệch.