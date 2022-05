Dự án Cụm dân cư Trường Sơn tại TP Vinh (Nghệ An): Có sai phạm, chuyển cơ quan điều tra

Khu đất tại Dự án Cụm dân cư Trường Sơn có nhiều vi phạm trong quá trình giải thể, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Nhiều sai phạm

Như Báo Đại Đoàn Kết đã phản ánh, tại Dự án Cụm dân cư Trường Sơn sau khi giải thể, dù không thuộc diện nhưng bằng cách nào đó, Hợp tác xã (HTX) cổ phần Trường Sơn (đơn vị xin giải thể) vẫn được bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB), tài sản với số tiền hơn 7,7 tỷ đồng. Quá trình thanh tra, tỉnh Nghệ An đã có quyết định về những sai phạm tại dự án này.

Cụ thể, tại Kết luận Thanh tra số 805/KL-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ: Sau khi được UBND TP Vinh đồng ý cho giải thể tự nguyện, HTX cổ phần Trường Sơn chỉ mới nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhưng chưa làm thủ tục trả lại đất cho nhà nước quản lý, không nộp con dấu cho cơ quan chức năng theo quy định.

Với vi phạm này, trách nhiệm để xảy ra sai phạm thuộc về nguyên cán bộ Ban Quản lý HTX cổ phần Trường Sơn không làm thủ tục trả lại đất cho nhà nước; UBND TP Vinh không làm thủ tục thu hồi đất do HTX giải thể tự nguyện, dẫn đến những sai phạm trong công tác bồi thường, GPMB khi thực hiện dự án “Cụm dân cư Trường Sơn”.

Bên cạnh đó, kết luận 805 chỉ ra, việc UBND TP Vinh không kịp thời tiến hành các thủ tục thu hồi đất của HTX tự nguyện giải thể vào tháng 5/2012 và tiến hành đền bù giá trị còn lại của tài sản cố định trên đất để quản lý. Do đó, không đủ điều kiện để đấu giá tài sản của nhà nước khi thực hiện dự án.

Liên quan đến vụ việc này, vào tháng 6/2014, khi UBND TP Vinh lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh Nghệ An thu hồi đất của HTX cổ phần Trường Sơn để thực hiện dự án là không đúng với nguồn gốc thu hồi đất.

Cụ thể, hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An không thể hiện HTX cổ phần Trường Sơn đã giải thể, nên Sở này đã tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An thu hồi đất (theo khoản 1, điều 38, Luật Đất đai 2003), dẫn đến việc xác định phương án bồi thường đối với tài sản trên đất cho HTX cổ phần Trường Sơn là không đúng quy định. Dẫn đến việc ngày 24/12/2014, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 777 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án với tổng giá trị gần 8,3 tỷ đồng (trong đó giá trị bồi thường, hỗ trợ cho HTX cổ phần Trường Sơn hơn 8,2 tỷ đồng).

Sau khi dư luận phản ánh, tỉnh Nghệ An đã giao Thanh tra tỉnh lập đoàn thanh tra, kiểm tra dự án này. Kết luận về dự án, đoàn thanh tra chỉ ra những sai phạm cụ thể như: Đối với HTX cổ phần Trường Sơn đã làm sai hồ sơ tài sản, đất đai trình các cấp có thẩm quyền, không làm thủ tục trả đất cho nhà nước theo quy định để được nhận hỗ trợ bồi thường; UBND phường Cửa Nam xác nhận không đúng tình hình thực tế sử dụng đất.

Bên cạnh đó, UBND TP Vinh đã trình văn bản (văn bản số 4972 ngày 11/12/2014) không đúng nội dung, bản chất của việc thu hồi đất. Kéo theo, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ hồ sơ UBND TP Vinh trình, tham mưu UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt phương án bồi thường tài sản trên đất cho HTX cổ phần Trường Sơn và đã khấu trừ giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Công ty cổ phần Tiến Lực bằng hình thức ghi thu, ghi chi không đúng quy định với số tiền hơn 7,7 tỷ đồng.

Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Cũng theo kết luận Thanh tra số 805 chỉ rõ, các cơ quan của UBND TP Vinh gồm: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch và lãnh đạo UBND TP Vinh đã không đôn đốc việc bàn giao đất lại cho nhà nước quản lý.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng liên đới chịu trách nhiệm trong việc làm thất thoát ngân sách nhà nước do có xác nhận tại các văn bản thẩm định phương án bồi thường, GPMB để thực hiện dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi đất của HTX cổ phần Trường Sơn không đúng quy định.

Với những sai phạm trên, UBND tỉnh Nghệ An đã giao Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra, Công an tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật vì có dấu hiệu làm thất thoát ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 7,7 tỷ đồng. Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Thanh tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan nói trên.

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên, ông Chu Thế Huyền, Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An cho biết: “Sau khi có kết luận chúng tôi đã xin ý kiến UBND tỉnh và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, Công an tỉnh. Hiện nay Công an đang làm và chưa có thông báo. Vi phạm đến đâu, chúng tôi sẽ xử lý đến đó, nếu đến mức hình sự thì Công an sẽ xử lý theo quy định”.

Dự án “Cụm dân cư Trường Sơn” được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 26/6/2014, do Công ty cổ phần Tiến Lực làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích 7.725,51m2, trong đó: khu xây dựng nhà ở liền kề và các đường quy hoạch nội bộ rộng 11m, với diện tích 4.991,87m2; khu cây xanh, thể dục thể thao 231,63m2 và hạ tầng kỹ thuật 2.479,65m2. Đến thời điểm hiện tại, dự án cơ bản đã hoàn thành các hạng mục xây dựng và chuyển nhượng 55/55 căn hộ, đạt 100% số căn hộ được xây dựng của dự án.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết