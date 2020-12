Dự án bệnh viện lớn nhất Bắc Trung Bộ bị cưỡng chế vì nợ thuế

Ngày 06/11/2015, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An - giai đoạn 2 và khởi công vào đầu năm 2016 với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, quy mô 600 giường bệnh, tổng diện tích sàn gần 55.000 m2. Dự án được đầu tư theo hình thức PPP, trong đó vốn Nhà nước chiếm 40%. Số vốn này do Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An làm đại diện, góp vốn bằng chi phí bồi thường GPMB, lợi thế vị trí địa lý và thương hiệu của bệnh viện. Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare nắm giữ 51% vốn điều lệ. Công ty CP Đầu tư Cotec Gruop nắm giữ 9% vốn điều lệ, cả 2 cổ đông này góp vốn bằng tiền mặt. Đây là dự án được đầu tư theo hình thức công - tư lớn nhất Bắc Trung Bộ.