Đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất từ đầu mùa đang tràn xuống miền Bắc sẽ kéo dài bao lâu?

Hiện nay (18/02), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Trung tâm Khí tượng Thủy vưn dự báo, khoảng chiều nay (18/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Trẻ em tiểu học Hà Nội khả năng quay trở lại trường trong thời tiết rét hại. Hình minh họa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên từ trưa chiều nay (18/02) đến ngày 21/02, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng ngày 19-20/02 vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ ngày 19-21/02 khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều nay (18/02), trong đất liền Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ đêm nay (18/02), ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-5,0m. Từ đêm mai (19/02), trên vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Từ trưa chiều nay (18/02) đến ngày 21/02, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/đợt, có nơi trên 70mm/đợt; riêng ngày 19-20/02 vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm/đợt, có nơi trên 130mm/đợt. Từ ngày 19-21/02 khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối và đêm nay (18/02) đến ngày 21/02 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ.

Từ ngày mai (19/02), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại; riêng từ ngày 20-22/02, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Dự báo, Hà Nội ngày 18/2 khoảng 12-22 độ, hôm sau hạ xuống 9-12 độ và thấp nhất là ngày 20/2, chỉ 8-10 độ C. Sau đó mỗi ngày nền nhiệt tăng 1-2 độ, đến cuối tuần sau đạt 16-20 độ C. Sa Pa đầu tuần sau nhiệt độ sẽ xuống thấp nhất chỉ còn 2-5 độ C.

Liên quan đến đợt mưa rét kéo dài ở miền Bắc, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Khí tượng Thủy văn) cho biết, nguyên nhân của đợt mưa nhỏ, mưa phùn, rét buốt ở miền Bắc là do khối không khí lạnh lệch Đông đã "tạo đà" cho đới gió Đông Bắc đến Đông đưa hơi ẩm từ ngoài biển vào đất liền.

Trên báo Dân trí, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết: "Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở miền Bắc kéo dài từ ngày 30/1 - 6/2 vừa qua (tức từ ngày 28 Tết đến ngày 6 Tết) là bình thường. Bởi vì tháng 1 và tháng 2 là giai đoạn chính Đông ở Bắc Bộ, trong giai đoạn này các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta nhiều, mạnh và xét về mặt khí hậu, đây cũng là giai đoạn tập trung nhiều đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng nhất trong năm."

Chuyên gia cũng dự báo, khu vực Miền Bắc sẽ còn chịu tác động của không khí lạnh trong tháng 3 và có thể gây ra các đợt rét, thậm chí còn có thể gây rét đậm, rét hại, tuy nhiên không kéo dài.

