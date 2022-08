Đột kích quán karaoke, bắt quả tang 4 nữ tiếp viên khỏa thân ca hát phục vụ khách

Khi vào một phòng đang ca hát, lực lượng chức năng phát hiện 4 tiếp viên nữ không mặc trang phục đang ca hát với với khách.

Công an đã lập biên bản và tiến hành các thủ tục để xử lý vi phạm.

Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 35 triệu đồng đối với hộ kinh doanh nói trên về hành vi bao che cho các hoạt động có tính chất khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy, nhảy múa thoát y tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Đồng thời, phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke thời hạn 21 tháng.

Trong diễn biến khác, mới đây, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cũng phát hiện điểm karaoke có tiếp viên khỏa thân nhảy múa với khách.

Theo đó, đêm 26/6, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương kiểm tra hành chính cơ sở karaoke Louis (phường An Thạnh, TP Thuận An).

Thời điểm này, tại một phòng hát có 3 tiếp viên đang phục vụ khách. Trong đó, một nữ tiếp viên không mặc quần áo đang nhảy múa với khách.

Theo công an, phòng hát được che chắn không cho người bên ngoài nhìn vào trong và luôn có nhân viên của quán đứng canh ngoài cửa. Ba nữ tiếp viên khai nhận đến phục vụ cho khách và được trả 1,5 triệu đồng/người.

Qua kiểm tra nhanh, cả 3 tiếp viên đều dương tính với chất ma tuý.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT