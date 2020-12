Đồng Nai: 2 nữ sinh bị đánh dã man, không ai ngăn cản

Ngày 27/12, Công an phường Hố Nai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai lấy lời khai của em N.H.Y.N. (14 tuổi, ngụ phường Hố Nai) và em B.N.T.T. (12 tuổi, ngụ phường Tân Mai) cùng người thân để điều tra, xác minh đoạn clip được đưa lên mạng xã hội ghi lại cảnh hai nữ sinh bị đấm, đá tới tấp tại con hẻm nhỏ trên địa bàn.

Hai nữ sinh bị hai người phụ nữ lạ đánh dã man. (Ảnh: cắt từ clip)

Theo trình bày của người thân và hai nạn nhân tại cơ qua công an, chiều 21/12, em N. chở em T. trên đường dân sinh thuộc khu phố 5, phường Hố Nai thì bất ngờ bị hai phụ nữ (chưa rõ lai lịch) lao tới chửi bới rồi kéo vào con hẻm nhỏ.

Tại đây, họ đánh, đạp hai nữ sinh một cách dã man, sau đó hăm dọa khiến các em hoảng loạn không dám về nhà. Thời điểm này, có một số em trai cùng trang lứa đứng xem nhưng không can ngăn.

Sau đó, người nhà đi tìm được hai em và trình báo công an.

Vụ việc được một người dân gần đó dùng điện thoại quay lại. Sáng 27/12, clip trên được đưa lên mạng xã hội, gây phẫn nộ.

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Biên Hòa xác minh. Bà Trương Thị Kim Huệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, Sở đang yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ.

Nguồn tin: Báo VTC News