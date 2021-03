Đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà sau trận cãi vã

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Ngày 25/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Long Khánh đang tiếp tục điều tra vụ 2 vợ chồng tử vong tại nhà riêng.

Trước đó, ngày 24/3, người dân địa phương phát hiện ông N.M.Q. (48 tuổi) cùng vợ là bà H.T.L. (47 tuổi) tử vong tại nhà riêng ở KP Ruộng Hời, phường Bảo Vinh, TP Long Khánh.

Tại hiện trường, bà L. tử vong trong tư thế nằm dưới nền nhà, trên cơ thể có nhiều vết đâm. Còn ông Q. tử vong trong tư thế treo cổ. Cơ quan chức năng nghi ngờ ông Q. đã sát hại vợ rồi treo cổ tự tử.

Được biết, vợ chồng ông Q. sinh sống đã nhiều năm tại phường Bảo Vinh nhưng không có con chung. Trước khi xảy ra án mạng, vợ chồng ông Q. đi chơi ở tỉnh Tây Ninh về thì tới tối 2 người có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: MẠNH THẮNG

Nguồn tin: Báo Tiền Phong