Đoàn công tác của Tổng cục Phòng, chống thiên tai làm việc với UBND tỉnh

Nghệ An là tỉnh có địa hình đa dạng, khí hậu khắc nghiệt. Hàng năm Nghệ An có nhiều đợt rét đậm, rét hại, nắng nóng, bão lụt thường xuyên xảy ra, gây thiệt hại về người và tài sản. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay Nghệ An chịu ảnh hưởng của 13 đợt không khí lạnh; 7 đợt nắng nóng gay gắt diện rộng; 11 đợt mưa lớn, lốc, mưa đá, sét. Thiên tai đã làm thiệt hại khoảng 138 tỷ đồng. …

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp đã báo cáo các giải pháp trong công tác phòng chống thiên tai và quản lý đê điều trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, trong thời gian qua, tỉnh đã tập trung vào công tác quản lý, phương án bảo vệ các xung yếu trên địa bàn tỉnh; tổ chức đánh giá hiện trạng hệ thống đê điều, phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê; xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế các phương án hộ đê đối với từng tuyến đê, từng khu vực trọng điểm theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê theo phương án, kế hoạch được phê duyệt. Các cấp chính quyền đã tăng cường công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ đê điều…

Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Tổng Cục Phòng, chống thiên tai đầu tư kinh phí duy tu bảo dưỡng với số tiền 22 tỷ đồng để duy tu, bảo dưỡng các tuyến đê cấp II, cấp III. Đối với các tuyến đê do địa phương quản lý, HĐND tỉnh đã phê duyệt phân bổ kinh phí duy tu, bảo dưỡng đê điều năm 2022 với số tiền 23 tỷ đồng…

Tại buổi làm việc, tỉnh Nghệ An đã đưa ra các kiến nghị Tổng Cục Phòng, chống thiên tại trình các cấp có thẩm quyền hỗ trợ tỉnh Nghệ An kinh phí để đầu tư, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình trọng điểm phòng chống thiên tai cũng như xử lý sạt lở, sụt lún trên địa bàn; kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai…

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị tỉnh tăng cường kiểm tra đê điều, không lơ là, chủ quan. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đê điều trọng yếu; tuyên truyền cho người dân về nhiệm vụ bảo vệ đê điều…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Hoài - Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai sẽ tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của tỉnh. Đồng thời, đề nghị tỉnh học tập kinh nghiệm của các địa phương trong công tác quản lý đê điều; tăng cường công tác tuyên truyền đối với công tác bảo vệ đê điều; lắp đặt hệ thống theo dõi giám sát để kịp thời phát hiện các sự cố về thiên tai; đào tạo, xây dựng đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn những ý kiến đóng góp của đoàn công tác; tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu để thực hiện tốt hơn công tác phòng chống thiên tai trong thời gian tới.

