Đô Lương tổ chức lễ giỗ 962 năm ngày mất Uy Minh Vương Lý Nhật Quang

Tham dự lễ cáo yết có đồng chí Lê Hồng Vinh – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, đồng đảo nhân dân và du khách thập phương.

Các đồng chí lãnh đạo huyện và xã Bồi sơn dâng hương tại chính điện.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương, hoa lễ vật tại chính điện thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, Đông Chinh Vương và Dực Thánh Vương đồng thời tổ chức lễ cáo yết theo phong tục cổ truyền với sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách.

Uy Minh Vương Lý Nhật Quang là hoàng tử thứ 8 của vua Lý Công Uẩn vị Tri Châu Nghệ An từ năm 1041 đến 1057. Lý Nhật Quang là một doanh nhân lịch sử đã có những đóng góp to lớn vào ổn định và phát triển xã hội, đặc biệt là vùng đất Nghệ An vào những thập niên đầu của Vương Triều Lý.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV , Phó chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại đền Quả Sơn.

Trên cương vị Tri Châu suốt 16 năm, Uy Minh Vương Lý Nhật Quang đã lập được nhiều công tích hiển hách đánh giặc giữ vững biên cương, quy tụ khai hoá cho dân, khuyến khích sản xuất nông gnhiệp và nhiều ngành nghề khác phát triển. Lý Nhật Quang đã biến vùng đất xứ nghệ thành trù phú, phong tục thuần hậu, dân cư cần cù dũng cảm, một căn cứ đáng tin cậy của triều đình. Lúc quy tiên hiển thánh được làm phúc thần.

Các đại biểu làm lễ yết cáo.

Ngài được các triều đại phong kiến ban sắc phong là : “Uy Minh dũng liệt Hiển Trung Tá Thánh phu hựu – Tam toà Quốc chủ - Hiển linh hộ quốchồng huân Đại Vương Thượng,Thượng ,Thương đẳng tối linh tôn thần”.

Các đồng chí lãnh đạo dâng hương, hoa, lễ vật sáng ngày 17/12 Âm lịch.

Hàng năm vào các tối 16 và sáng 17/12 Âm lịch huyện Đô Lương và nhân dân Bạch Ngọc đề tổ chức dâng hương, tế lễ tại đền nhằm bày tỏ lòng tri ân đối với công lao to lớn của ngài.

Tác giả: Hữu Hoàn – Hồng Sơn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An