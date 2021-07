Điều tra vụ vợ làm tăng ca, chồng mang dao đến xưởng chém: Lời kể kinh hoàng của nạn nhân

Your browser does not support the video tag.

Chị Trịnh Thị Hoa L. (SN 1988), trú tại thôn Ngọc Trì, xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa trình bày, năm 2016 chị kết hôn với anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1980), trú tại TX.Bỉm Sơn (Thanh Hóa) và có với nhau một người con chung. Trước khi lấy chị L., anh Thắng đã có 2 đời vợ và 3 người con riêng, chị L. cũng đã có một đời chồng.

Trong quá trình chung sống, nhiều lần chị L. bị chồng đánh đập, kề dao vào cổ dọa giết vì ghen tuông mù quáng. Không chịu được việc chồng hành hạ, không ít lần chị L. đã đưa con về nhà ngoại, định ly hôn. Vì thương con, lại bị anh Thắng dọa giết nên chị này vẫn cố chịu đừng cho tới nay.

“Quá trình chung sống nhiều lần anh Thắng chửi bới, vô cơ đánh đập tôi. Bạn hàng hay bất kỳ ai gọi điện tới anh cũng tra hỏi, ghen tuông và chửi bới tôi. Tôi không chịu được nên đưa con về nhà ngoại, nhưng lúc như vậy anh ấy lại sang dọa giết. Phần vì sợ, phần vì thương con nên tôi cố nhẫn nhịn tới giờ”, chị L. chia sẻ.

Sáng 7/7, chị L. tới xưởng may của chị gái là Trịnh Thị Lan (SN 1974), có địa chỉ tại xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc để làm việc. Quá trình làm việc, do ghen tuông mù nhiều lên anh Thắng gọi điện bằng cho chị này bắt phải về nhà sớm.

Do phải giao hàng cho kịp tiến độ, chị L. cùng chị gái và một số công nhân tiếp tục ở lại xưởng để tăng ca. Khoảng 21h30 cùng ngày, khi chị L. đang làm việc tại xưởng thì anh Thắng bất ngờ xông tới.

Vết thương tại mặt, tai của chị L. do chồng gây ra.

Khi tới nơi, anh này chạy tới chỗ vợ đang làm việc, bất ngờ rút dạo trong người ra chém, đâm, định cắt cổ vợ. Quá hoảng sợ, với bản năng sinh tồn, chị L. chỉ biết khóc lóc van xin và dùng 2 tay ôm chặt lấy cổ mình. Anh Thắng không buông tha mà dùng dao tìm cách cắt cổ vợ, khiến chị này bị nhiều vết thương ở mặt, tai, cánh tay…

Thấy em gái nguy hiểm tới tính mạng, chị Lan dùng ghế nhựa chạy lại can ngăn và xua đuổi Thắng ra khỏi nhà mình.

Con dao được Thắng dùng để chém vợ.

“Tôi đang làm việc thì bất ngờ anh ấy lao vào xưởng. Nghe mọi người la hét, khi tôi nhìn lên thì thấy anh Thắng đang cầm dao lao vào chém mình, miệng luôn nói sẽ giết chết tôi. Quá hoảng loạn tôi chỉ biết kêu khóc, van xin và lấy tay ôm cổ. Đến bây giờ nghĩ lại tôi chưa hết bàng hoàng, bất an và không hiểu vì sao mình có thể thoát chết”. chị L. cho hay.

Mất nhiều máu, ngất lịm đi, chị L. được người thân đưa tới bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung cấp cứu và điều trị. Hiện tại, trên mặt, tai, tay chị này còn nhiều vết sẹo do chồng dùng dao gây nên.

Sau khi đâm chém vợ, anh Thắng có ý định tự tử và được người thân đưa tới bệnh viện để thăm khám. Nhận được tin, Công an huyện Hậu Lộc kịp thời có mặt, lấy lời khai, thu thập chứng cứ để phục vụ điều tra.

Chị L. chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc với PV.

Theo chị L, sau khi từ bệnh viện trở về nhà anh Thắng không bị công an tạm giữ mà đã bỏ trốn khỏi địa phương, khiến chị này và gia đình rất bất an, lo lắng. Chị L. lo sợ chồng tiếp tục quay trở lại xâm hại tính mạng, sức khỏe.

Thượng tá Đặng Đình Tại – Trưởng Công an huyện Hậu Lộc xác nhận sự việc và cho biết thêm, vụ việc đã được CQĐT công an huyện thụ lý điều tra. Hiện, đơn vị đang làm thủ tục đưa chị L. đi giám định thương tích làm căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

