Điều tra nguyên nhân nhiều tàu cá cháy rụi trong đêm

Hiện trường vụ cháy nhiều tàu cá ở cảng cá Lạch Quèn, Nghệ An - Video: DOÃN HÒA

Sáng 10-10, các cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) làm 4 tàu cá của ngư dân cháy rụi. Nhiều ngư dân tập trung trên cảng bày tỏ xót xa khi thấy các tàu cá tan hoang sau vụ hỏa hoạn.

"Từ ngày có cảng cá Lạch Quèn - cảng cá lớn nhất của huyện, mỗi mùa mưa bão hay không khí lạnh tràn về, nơi đây là nơi neo đậu an toàn của bà con chúng tôi. Thế nhưng, đây là vụ cháy lớn nhất và gây thiệt hại cho anh em nghề cá từ trước đến nay" - ông Trần Văn Ba, 48 tuổi, ngụ xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, cho biết.

Gần một tuần trước, khi hay tin có đợt không khí lạnh tràn về, tàu cá của ngư dân huyện Quỳnh Lưu và các địa phương lân cận nhổ neo quay về bờ. Cảng cá Lạch Quèn tấp nập tàu thuyền trở về với hàng trăm chiếc lớn bé. Có tàu vừa ra khơi, đánh bắt hải sản chưa đủ bù tiền dầu máy cũng phải vào cảng để đảm bảo an toàn trước những đợt sóng lớn.

Đám cháy bùng phát dữ dội từ các tàu cá ở cảng cá Lạch Quèn trong đêm 9-10 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 9-10, ngư dân bắt đầu đổ dầu máy, chuyền đá lạnh lên tàu để chuẩn bị ra khơi sau mấy ngày nghỉ ngơi. Họ hi vọng về một chuyến vươn khơi tàu thuyền đầy ắp cá tôm.

Thế nhưng, lúc hơn 20h tối 9-10, Ban quản lý cảng cá Lạch Quèn nhận tin một tàu cá đang neo đậu bốc cháy kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Bà con ngư dân từ các xã lân cận đổ về để cứu tàu.

Nhưng do tàu cá này chất đầy dầu và làm bằng gỗ, lửa bùng cháy dữ dội nên không ai dám đến quá gần để dập lửa. Nhiều người dân địa phương tìm cách dập lửa song bất thành. Lửa mỗi lúc một lớn, lan sang 3 tàu cá bên cạnh.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo 6 đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, huy động 10 xe chữa cháy các loại cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp Công an huyện Quỳnh Lưu và chính quyền địa phương chữa cháy.

Do tàu cá chất đầy dầu và làm bằng gỗ nên lửa bùng cháy dữ dội, gây khó khăn cho công tác chữa cháy - Ảnh: C.MINH

Thời điểm đó, hàng ngàn người dân kéo đến đứng trên đường, dọc lối vào cảng cũng làm cho các xe chữa cháy tiếp cận hiện trường gặp khó khăn.

Các tàu nằm san sát nhau, có thể bước sang nhau nên bà con ngư dân vội vã nổ máy cho các tàu bên cạnh nhanh chóng rời xa khu vực cháy. Trên bờ, các chủ tàu bị cháy khóc ngất.

Đến khoảng 23h30 đêm 9-10, sau hơn 3 giờ đồng hồ, với sự nỗ lực của các lực lượng chữa cháy và người dân địa phương, đám cháy tại cảng cá Lạch Quèn mới được khống chế hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra vụ cháy trên tàu không có người ở lại nên không có thiệt hại về người. Tuy vậy, vụ cháy đã làm 4 tàu cá công suất 500 - 700CV đánh bắt xa bờ bị cháy rụi, ước tính thiệt hại hàng chục tỉ đồng. Trong số này có 3 chiếc của ngư dân xã Sơn Hải, chiếc còn lại của ngư dân xã Quỳnh Thọ. Hàng trăm tàu cá khác của ngư dân được đảm bảo an toàn.

Một phụ nữ khóc nức nở khi thấy tàu cá của gia đình bị cháy - Ảnh: NGỌC TUẤN

Sau vụ cháy, khối tài sản tiền tỉ của ngư dân trở thành đống tro tàn. Nhiều gia đình phút chốc lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần.

"Tàu cá của gia đình tôi thường đánh bắt ở vùng biển vịnh Bắc Bộ. Để có con tàu mưu sinh này, gia đình tôi cùng anh em họ hàng vay mượn gần 3 tỉ đồng. Tàu mới hoạt động được hơn 2 năm giờ cháy hết, chưa biết lấy tiền đâu để trả nợ" - ông Đậu Văn Định, ngụ xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, buồn bã kể lại.

Ông Hoàng Văn Bộ - chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An - cho biết trước mắt huyện đang giao công an vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy, kiểm tra các điều kiện phòng cháy chữa cháy tàu thuyền, cảng cá, đồng thời các địa phương thống kê thiệt hại để có giải pháp hỗ trợ cho bà con tiếp tục vươn khơi, bám biển.

Cảnh sát bơm nước chữa cháy cứu tàu - Ảnh: DOÃN HÒA

Tàu nằm xa bờ nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn - Ảnh: DOÃN HÒA

Vụ cháy đã làm 4 tàu cá công suất 500 - 700CV đánh bắt xa bờ bị cháy rụi, ước tính thiệt hại hàng chục tỉ đồng - Ảnh: DOÃN HÒA

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ