Điều hòa bị ngắt liên tục vào mùa hè, cách khắc phục chuẩn nhất

Dù được chọn lựa, lắp đặt một cách cẩn thận, xong sau một thời gian sử dụng, điều hòa có dấu hiệu “biểu tình” khi hoạt động. Một trong số lỗi ở điều hòa mà người dùng thường gặp chính là ngắt liên tục gây bất tiện và khó chịu cho người dùng.

Hiện tượng như vậy có thể do nhiều nguyên nhân, đơn giản có thể do hiệu điện thế thấp; hoặc do cuộn dây contactor (thiết bị điều khiển để đóng mở cung cấp nguồn cho máy) máy nén bị hỏng. Một nguyên nhân khác có thể do máy thiếu hoặc thừa gas, đường ống gas lỏng hoặc bị cản trở khiến việc luân chuyển khí bị hạn chế. Dàn ngưng tụ bị bẩn, bầu cảm biến của van tiết lưu bị xì, cũng là nguyên nhân cần xem xét.

Theo các chuyên gia điện máy, hiện tượng điều hòa tự ngắt liên tục khi đang chạy không cần quá lo lắng vì đây là lỗi dễ sửa. Song, nếu không biết nguyên nhân và cách khắc phục hiện tượng này thì rất dễ bị thợ điều hòa chặt chém.

Điều hòa bị ngắt liên tục cần có cách khắc phục hiệu quả. Ảnh minh họa

Dàn lạnh quá bẩn, bị bám tuyết

Khi dàn lạnh bị bám quá nhiều bụi bẩn, lâu không vệ sinh hoặc bị đóng tuyết cũng có thể khiến cho chiếc điều hòa của gia đình bị tắt đột ngột. Khi gặp hiện tượng này người dùng có thể tháo mặt nạ dàn lạnh ra để kiểm tra. Nếu đã lâu chưa vệ sinh điều hòa thì đây là lúc nên làm ngay. Bởi, khi sử dụng điều hòa nên chú ý vệ sinh định kỳ khoảng 3 tháng/lần.

Điều hòa được vệ sinh sạch sẽ, không có bụi bẩn sẽ giúp tiết kiệm điện năng, kéo dài tuổi thọ máy và an toàn hơn cho sức khỏe người sử dụng (tránh được việc dàn lạnh bụi bẩn sẽ thổi ra nấm mốc cùng khí lạnh).

Cảm biến đo nhiệt độ gas bị hư hỏng

Cảm biến này được gắn ở phía đầu ra của dàn lạnh để đo nhiệt độ gas khi trở về máy nén. Nếu nhiệt độ của gas nằm trong ngưỡng cho phép thì điều hòa vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, vì một nguyên nhân nào đó mà cảm biến này bị hư hỏng, hoặc nhiệt độ gas về máy nén vượt ngưỡng cho phép khiến cảm biến ra lệnh ngừng hoạt động để bảo vệ điều hòa. Cách khắc phục lỗi này là nên kiểm tra và thay mới cảm biến để điều hòa không bị ngắt liên tục.

Điều hòa bị thiếu gas

Điều hòa bị ngắt liên tục cũng có thể do bị thiếu ga. Đây cũng là nguyên nhân rất thường gặp. Bởi, sau một thời gian sử dụng có thể gas trong chiếc máy điều hòa bị rò rỉ, hao hụt. Việc này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của điều hòa khá nhiều. Khi bị hiện tượng này máy sẽ không thể làm lạnh được như bình thường, sau một thời gian bắt đầu xảy ra hiện tượng tự ngắt liên tục.

Để xử lý lỗi này, cần nạp thêm gas cho điều hòa. Tuy nhiên, khi nạp gas cho điều hòa cần chú ý đến máy điều hòa đang dùng loại gas gì để nạp cho đúng. Thường bảng thông số kỹ thuật được dán trên dàn nóng điều hòa có ghi cả thông tin loại gas đang dùng. Nếu máy điều hòa bị rò rỉ gas thì nên gọi thợ điều hòa để xử lý ngay, tránh nguy hiểm.

Điều hòa chạy quá tải

Vào mùa hè, nhiệt độ ngoài trời quá nóng có thể khiến máy điều liên tục phải hoạt động công suất. Khi máy hoạt động vượt ngưỡng cho phép, điều hòa sẽ tự động ngắt để bảo vệ máy nén (block máy).

Lúc này người tiêu dùng có thể bố trí lại dàn nóng của điều hòa vào vị trí nhiều bóng râm, tránh xa các nguồn nhiệt khác ví dụ như dàn nóng của điều hòa khác và đặt nhiệt độ ở mức vừa đủ mát. Hay cũng có thể che chắn dàn nóng điều hòa để không bị ánh nắng chiếu trực tiếp vào.

Nguồn điện quá tải

Nguồn điện quá tải cũng là một nguyên nhân khiến cho điều hòa ngắt liên tục. Đây là điều đơn giản nhưng không phải ai cũng nghĩ đến nó đầu tiên trong trường hợp này. Do đó, nên kiểm tra xem điều hòa của mình có được đảm bảo nguồn điện thích hợp để hoạt động không hay phải chen chúc và chia sẻ điện năng với nhiều thiết bị khác, khiến nguồn điện không cung cấp đủ nên thường xuyên phải tự tắt để bảo vệ máy.

Hãy sử dụng nguồn điện ổn định, tránh chập chờn để máy không bị tắt. Vào những ngày cao điểm nắng nóng, nguồn điện yếu, các bạn có thể tắt bớt các thiết bị không cần thiết có tại gia đình. Việc này cũng giúp nguồn điện ổn định và mạnh hơn.

Điều quan trọng, theo các chuyên gia người dùng không nên vì ham rẻ hoặc có tâm lý mua nhanh, mua vội trong mùa cao điểm hoặc mặt hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc, mà thiếu sự cân nhắc các yếu tố công suất, vị trí lắp đặt hoặc các tính năng đi kèm của điều hòa không khí..

Tác giả: Ngọc Nga (T/h)

Nguồn tin: vietQ.vn