Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương

Trung tướng Lương Tam Quang trao quyết định và chúc mừng Thiếu tướng Đặng Xuân Hồng.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Đặng Xuân Hồng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Đối ngoại.

Chúc mừng Thiếu tướng Đặng Xuân Hồng được lãnh đạo Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Đối ngoại, Thứ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng tân Cục trưởng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn là người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc, là tấm gương và chỗ dựa tin cậy để cán bộ, chiến sĩ học tập và noi theo; đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục Đối ngoại giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nguyên tắc, quy trình công tác, triển khai thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Đặng Xuân Hồng nguyện cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục Đối ngoại phấn đấu hết sức mình, gương mẫu, tiên phong, tận tụy với tinh thần chủ động, trách nhiệm, chuyên nghiệp và hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, dân chủ sáng tạo và đồng tâm hiệp lực để tiếp tục đưa công tác hợp tác quốc tế của lực lượng Công an nhân dân có những bước phát triển mới vững chắc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí Lại Xuân Môn trao quyết định và chúc mừng đồng chí Phạm Ngọc Phương.

* Ngày 11/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Quyết định 818-QĐ/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc bổ nhiệm đồng chí Đại tá Phạm Ngọc Phương, Phó Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn cho biết, đồng chí Đại tá Phạm Ngọc Phương là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều nhiệm vụ trong môi trường quân đội. Do yêu cầu nhiệm vụ, đồng chí được biệt phái, phân công giúp việc làm Thư ký cho đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn tin tưởng và mong muốn, ở vị trí công tác cao hơn, đồng chí Phạm Ngọc Phương tiếp tục nỗ lực, tiếp cận nhanh các công việc, phối hợp với các vụ, đơn vị trong Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu cho lãnh đạo Ban kịp thời, nhanh chóng hiệu quả các công việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao phó.

Đồng chí Phạm Ngọc Phương cảm ơn lãnh đạo Ban cùng đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan đã tin tưởng, ủng hộ; khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu không ngừng, tiếp tục học tập nâng cao trình độ, thường xuyên đổi mới tác phong công tác, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, có hiệu quả nhất với các cơ quan chức năng cũng như các vụ, đơn vị trong Ban để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

